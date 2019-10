El exponente urbano Lunay ha tenido presente durante los últimos 15 meses de vida dos constantes en su camino de éxito en la industria musical. El primero, mantener los pies en la tierra en medio de la vertiginosa fama internacional que ha logrado y, el segundo, demostrar que su talento va más allá de un rostro bonito.

La voz de “Soltera” ha podido capitalizar su ascendente fama sin olvidar sus raíces en su natal Corozal y la humildad inculcada por su familia en medio de una sorpresiva carrera que en muy poco tiempo pasó de ser un sueño a una realidad.

Lunay regresó anoche a Puerto Rico luego de una extensa gira por decenas de ciudades latinoamericanas y europeas en las que ha podido presentarse en diversos escenarios. La mayoría de sus presentaciones han sido lleno total. Ha logrado conglomerar desde 5,000 personas en clubes en España, hasta 15,000 en el Movistar Arena, en Chile 25,000 en un recinto.

“Todo empezó como un sueño trabajando en las redes sociales donde exponía mi talento y gracias a mi equipo de trabajo y productores hemos trabajado fuerte. Gracias a Dios, el éxito ha llegado rápido y es una bendición que le doy gracias a Dios, pero a la misma vez estoy claro y me mantengo con los pies en la tierra, trabajando con humildad y firme hasta que Dios diga. Mi familia me inculcó valores desde muy pequeño y eso me ayuda a mantenerme humilde y a no olvidar lo que soy y hacer el bien sin mirar a quien”, afirmó el reguetonero que mañana, viernes, lanza su primera producción discográfica “Épico”.

Lunay es consciente de que muchas personas atribuyen su acelerado éxito a su cara bonita. En las redes sociales, se lo han dejado saber. No obstante, el exponente que trabaja de la mano de los productores Gaby Music y Chris Jeday, aseguró que ese comentario no lo desanima, al contrario, “trabajo más duro y fuerte para que vean mi talento”.

“A esa gente siempre les digo que se informen bien y busquen mis vídeos de los años 2014, 2015 que luchaba frente al espejo o frente a mi celular para salir en las redes sociales. He trabajado duro y con el corazón. Reconozco a todas las personas que han creído en mi talento y me han ayudado como fueron Ozuna, Daddy Yankee y otros artistas grandes que me extienden la mano. Ellos no van a colaborar conmigo si no ven mi talento. Ellos ven algo en mí y es la humildad con la que trabajo. Mantengo una estrecha relación con todos los artistas que colaboro”, reveló el artista que ha puesto a bailar al mundo al ritmo de “Soltera”, canción que grabó con el “Big Boss” y Bad Bunny y que cuenta con más de 400 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube y más de 370 millones en Spotify.

En el caso de las colaboraciones, Lunay admitió que el remix de “Soltera” lo posicionó como una de las promesas de la nueva generación de exponentes urbanos. La exposición y proyección internacional que obtuvo le permitió ser el artista nuevo del mes de septiembre en el Apple Music Up Next Artist, una serie del distribuidor de contenido digital que destaca a un artista nuevo cada mes y presentarse, por ejemplo, en el programa estadounidense Jimmy Kimmel Live de la cadena ABC.

De igual forma, recibió con gratitud y bendiciones la semana pasada el premio Nuevo Artista del Año de los Latin American Music Awards.

En su producción discográfica, cuenta con las colaboraciones de Wisin y Yandel, Ozuna, Anuel AA, Daddy Yankee, Bad Bunny, Darrell y Mayke Towers, con este último grabó el tema “La cama”, sencillo en promoción. La canción fue lanzada la semana pasada y ya tiene seis millones de visualizaciones solamente en su audio oficial en YouTube. El vídeo oficial todavía no ha sido publicado.

El reguetonero dijo sentirse feliz por su trabajo con Myke Towers ya que se trata de otro colega de la nueva generación urbana.

“El disco es para todo tipo de público, incluyendo niños, y para los fanáticos que esperaban mi música, y las personas que no me conocen van a poder quedar cautivados. Con Myke, hicimos el tema y van a poder escuchar lo que es salir a la discoteca con un rumbo placentero que habla un poco de las relaciones de pareja”, explicó Jefnier Osorio, nombre real del artista.

Coquetería natural

En esa misma línea admitió que aunque no se proyecta como un joven sensual porque mantiene una imagen para todo tipo de público se considera "coqueto".

En su agenda, lo próximo que vislumbra es la gira en Estados Unidos para presentar el disco y continuar recorriendo destinos en América Latina.

"Hay mucho trabajo para seguir cautivando a la gente. No importa los premios y cuanto yo vea y sienta que estoy en el tope voy a seguir trabajando como el primer día porque no puedo perder esa esencia y mi meta es seguir ayudando a otros jóvenes a conseguir otros sonidos", concluyó.