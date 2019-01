Para Brandon Rojas, estudiante de octavo grado de la escuela Centro de Desarrollo Integral del Niño (Cedin) de la Universidad Interamericana, ver el musical "Hamilton" en vivo y a todo color con Lin-Manuel Miranda en escena, era un sueño.

Sin embargo, su mamá se quedó en la lista de espera durante la venta de boletos y no pudo comprar las entradas para ver la obra que comenzó presentaciones en la isla ayer, viernes, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Cuando Rojas pensó que todo estaba perdido, su maestro de teatro musical en la escuela Cedin en San Juan, Miguel Rosa, tuvo la idea de participar en la lotería de "Hamilton" con la intención de, si ganaba un boleto, regalárselo a su alumno.

Para sorpresa de ambos, llegó la notificación de que Rosa resultó ganador y, por supuesto, para cumplir con la promesa que había hecho en diciembre, oficializó con una carta la entrega de la entrada al estudiante.

"Lo conozco desde que está en quinto grado y lo vi por primera vez cuando estaba cantando en un show de la escuela una de las canciones de Lin-Manuel (Miranda)... Todos lo conocen por el nene que rapea y le encanta 'Hamilton'", aseguró el maestro en entrevista con El Nuevo Día.

El augurio

Rosa está consciente de la pasión que siente Rojas por el género del rap y la trayectoria de Miranda. Por ello, durante una clase que imparte al grupo de octavo grado, se le ocurrió preguntarle si asistiría al musical.

"Le dije, 'Me imagino que vas a ver la obra', porque yo sabía desde el principio que él iba a querer verla, pero me contestó que en noviembre no pudo conseguir taquillas, y yo le dije que participaría en el concurso porque si ganaba, se la iba a dar a él", recordó Rosa sobre la promesa que surgió en la celebración del fin de curso 2018.

Con el compromiso en mente, el profesor decidió participar el jueves de la lotería de "Hamilton", proceso en el que de forma electrónica se rifan 10,000 taquillas de $10.00 cada una para alguna de las 23 funciones que se presentarán en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

"Yo nunca me gano na'", expresó el maestro entre risas, al tiempo que añadió, "yo soy la persona con la peor suerte del mundo, pero luego de participar de la lotería, me gano la taquilla y como lo prometí, se la entregué".

Incrédulo de que pudiese cumplir con lo prometido, el maestro hizo el anuncio el viernes durante una de sus clases. Entregó una carta a Brandon para que la leyera en voz alta, la cual contenía la noticia. El menor, al percatarse de lo que estaba leyendo, se cubrió el rostro emocionado por la sorpresa.

"La realidad es que él se pasmó tanto. Le dije, 'Vas a ver Hamilton y lo vas a ver con Lin-Manuel Miranda'. Fue bien emocionante", dijo el educador.

Por su parte, el estudiante se expresó emocionado y asombrado porque ya se había hecho de la idea de que se perdería el histórico evento. La presentación de la obra en Puerto Rico significa mucho por considerarse fanático del dramaturgo de origen puertorriqueño que la creó.

"Siempre me ha gustado mucho el género del rap y el teatro musical. Las dos obras que él (Lin-Manuel Miranda) había escrito me encantaron porque me gusta ese estilo de música. Yo sé que va a ser una experiencia brutal. Le debo muchísimas gracias (a su maestro), pensé que nunca iba ir", manifestó el joven.

Al tratarse de un solo boleto, Rojas asistirá a la obra hoy, sábado, sin la compañía de su mamá.

"Él está feliz. Le dije que se tiene que retratar y enviarme fotos", contó Rosa, quien se expresó contento de cumplirle el anhelo a su estudiante.

Como artista, Rosa aseguró que el joven tiene un futuro prometedor.

"Lleva dos años conmigo y es de esos que uno espera que estén haciendo de todo un poco", dijo.

Con el apoyo de su mamá, Rojas asiste a Cedin para afinar su técnica. Toma clases de canto y baile, y se ha ganado la reputación de ser el "nene que rapea y le encanta 'Hamilton'", porque en sus presentaciones ha cantado canciones originales de Miranda como "Hurricane" y "Opetaia Foa'i" de la película animada Moana.