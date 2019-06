Cada vez que la cantante española Mala Rodríguez lanza un tema, no deja de desafiar la industria musical dominada por hombres y la cultura machista que impera en la sociedad. Así lo ha hecho por más de 20 años y así continuará haciéndolo hasta que realmente exista una transformación social que reconozca la figura de la mujer en igualdad y equidad.

Su nuevo tema musical, “Aguante”, que lanza mañana viernes, no es la excepción. El vídeo estrena mañana.

La exponente que combina el rap y el flamenco sin olvidar su origen gitano, llega con una letra poderosa en la que insta a las mujeres a no aguantar dolor en ninguna circunstancia de la vida.

“Mis composiciones están relacionadas conmigo, con mis vivencias, con ser mujer. Siento que históricamente la mujer ha aprendido a hacer las cosas por amor y esto la ha llevado a mucho dolor, sufrimiento, masoquismo y a sentir culpa. (Hay) mucha inseguridad de no poderlo hacerlo todo como se espera de nosotras. Siento que no tenemos que aguantar ni permitir el dolor. Tenemos que desaprender esos hábitos, a controlarlos y decirle adiós. Realmente nosotras podemos controlar todo ese dolor y permitirnos el placer”, explicó la cantante sobre la letra del nuevo sencillo musical que se suma a la producción discográfica que espera pueda lanzar este año.

Mala ha sido un referente musical para otras generaciones en España. Si fuera por ella, la industria tendría siempre puertas abiertas para nuevos talentos femeninos. En ese sentido, lamentó que las cantantes urbanas vivan a la sombra de un género machista.

“Es durísimo, siempre hemos estado a la sombra de los hombres. Pero lo real es seguir manteniéndose firme con lo que uno cree y siente en el corazón. Creo que las cantantes femeninas deben seguir alzando sus voces creando la música con la que se sienten cómodas y felices”, aseguró la intérprete de “No pidas perdón”.

Consciente de que el mensaje de ser una mujer determinada, perseverante y luchadora no puede limitarse a sus composiciones, la vocalista afirmó que donde quiera que va lleva ese mensaje de empoderamiento y de autenticidad que la ha distinguido a través de los años. En esa línea, la cantante atribuye que ha “logrado mantener mi estilo fresco porque nunca hice nada por agradar... simplemente no he dejado de buscar las cosas que me hacían crecer y eso el público lo ha vivido conmigo”.

“Muchas mujeres se han sentido alentadas con mi ejemplo, sobre todo chicas jóvenes que han crecido con mis primeros discos. Esto me hace sentir muy bien porque siento que me rodee de mala”.

No hay rivalidad con Rosalía

Sobre la supuesta rivalidad entre la intérprete y Rosalía que ventilan algunos de los medios de comunicación en España, la voz de “Bruja” aseguró que no existe, ya que se trata de un capricho de los medios.

“La rivalidad es un capricho de los medios, un titular goloso. Respeto su música y considero que es una gran intérprete”, aseguró la artista en entrevista telefónica desde los Pirineos, cordillera en Europa.

Entretanto, María Rodríguez Garrido, nombre real de la artista, vive uno de los momentos más importantes de su vida con el nacimiento de su hija.