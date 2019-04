Llegó el día. Después de anunciarla a través sus redes sociales, la colaboración más esperada del año, entre Maluma y Madonna, vio la luz en las plataformas de reproducción digital. El dueto se llama "Medellín" y es la primera colaboración entre los artistas, que ya habían mostrado la buena onda que tienen en algunas entregas de premios.

Este será el primer single de Madame X, el nuevo trabajo que Madonna editará el 14 de junio y que cuenta con un concepto: la historia de una agente secreta con diversas personalidades unirá las canciones. En el caso de "Medellín", como comentó en el adelanto del tema que subió a su cuenta de Instagram, Madame X es una instructora de cha-cha. Por eso al comienzo de la canción, se la escucha susurrar "One, two, one, two, cha, cha, chá".

En seguida, el colombiano hace su aparición comentando en español cada verso de la Reina del Pop hasta que llega su parte en la que le dice: "Si quieres ser mi reina, pues ya te corono y pa' que te sientes aquí tengo un trono". Los ritmos latinos sobrevuelan todo el single cuyo estribillo también es español: "Si te enamoro, nos vamos pa' Medallo", cantan a dúo dos de las personalidades más relevantes de la música.

El vídeo oficial del tema se podrá ver el miércoles 24 de abril a través de YouTube. El nuevo disco de Madonna tendrá 15 temas, cuyos nombres ya dio a conocer, y contará con una segunda colaboración con el colombiano, "Bitch, I´m Loca" y duetos con Anitta, Swae Lee y Quavo.