El cantante Manny Manuel reiteró esta mañana que se encuentra de pie, bajo control sin ingerir medicamentos y arrepentido de varios sucesos en su vida por los que ha perdido perdón en silencio.

Así lo comunicó esta mañana a sus seguidores a través de Instagram en una transmisión en vivo luego de desayunar.

El vocalista, quien fue expulsado el pasado 24 de febrero del Carnaval de las Palmas en Tenerife, donde permanece por voluntad propia, aseguró que su salud está bien y que no está internado ni recluido en ningún hospital en Islas Canarias. De hecho, en el día de ayer publicó una foto en la que se observa compartiendo con amistades en un comedor, acompañado de su asistente Carmen Lianette Ortiz.

“No soy perfecto, he errado y han habido sucesos lamentables de los cuales me he arrepentido y me he avergonzado sobre manera, pero en mi silencio. No tengo que estar avergonzándome delante de la gente, tampoco tengo que pedir perdón, sino saber que erré como un ser humano. Que estoy de pie y he aprendido. Todo va a cambiar para bien. Hoy no soy el Cruz Manuel (nombre de pila) de ayer. Manny Manuel es el artista en una tarima. Hoy, Cruz Manuel le da los buenos días y estoy sumamente agradecido", indicó el artista, quien durante la transmisión recalcó que agradece a todas las personas que le han enviado mensajes alentadores.

El merenguero aclaró que el hecho de que tenga los ojos pequeños no significa que esté bajo los efectos de algún medicamento.

“Mis ojos están hinchados, pero no es porque estoy medicado ni estoy llorando, es que me acabó de levantar. Agradezco a todos los que me escriben cosas bonitas, también le doy las gracias a los que no porque me hacen más fuerte. Me hace sumamente fuerte y así se aprende. No los juzgo y no estoy para juzgar su sentir”, puntualizó el artista, quien tras sus expulsión del carnaval ante su errática presentación y las cancelaciones de su espectáculos en España había permanecido en silencio hasta esta semana.

La voz de "Como duele" realizó además otro vídeo en Facebook en el que reconoció ser el responsable absoluto de sus acciones.

“Es brutal lo que he sentido dentro de la situación, la cual me hago totalmente responsable. No estoy desligándome de la situación, de lo que sucedió, pero sí quiero darles las gracias por su comprensión, por su cariño, por sus muestras de apoyo”, dijo.

