A su llegada el lunes a la isla, la cantante internacional Marcela Gándara notó y percibió “a un Puerto Rico diferente y con ganas de salir hacia adelante, a pesar de las circunstancias”.

Previo a esta visita, la cantautora había estado en julio del 2017 en la isla antes del paso del huracán María. Es por ello que tan pronto pisó suelo boricua hizo una comparación inmediata del sentir de los puertorriqueños.

“Regresar a esta tierra luego del huracán y ver que es un nuevo Puerto Rico con mayor ánimo, deseos y ganas de echar hacia adelante es algo que se siente rápido y me llena de orgullo. Ser parte de esta nueva etapa me entusiasma mucho y mi anhelo al llegar a esta tierra tan maravillosa,- que siempre me reciben con tanto amor-, es construir y siempre dejarle algo bueno”, afirmó ayer la cantautora en entrevista con El Nuevo Día, quien vio toda la devastación y estragos a través de los medios internacionales. A los puertorriqueños, los describió como valientes, optimistas y perseverantes.

La exponente de “Dame tus ojos” se encuentra de promoción en la isla para su espectáculo “Cerca estás”. La cita con el público local será el sábado, 29 de junio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La cantautora no estará sola, pues la acompañará el grupo Tercer Cielo y el cantante guatemalteco Mani Muñoz, quien integra las cuerdas a su género.

“Me gusta mucho Tercer Cielo. Estuvimos en Panamá y su música me gusta mucho porque sus letras son para personas que pueden escuchar música secular y letras espirituales a la vez, ya que además cantan canciones románticas. Será una buena mezcla para el concierto. La música es un lenguaje universal y en el caso de la música sacra debe salir de las cuatro paredes de la iglesia y no debe ser solo para las personas que van a la iglesia. Tercer Cielo lo ha logrado y en ese sentido nos parecemos mucho”, sostuvo la cantautora natural de Chihuahua, al norte de México.

La reconocida artista con 13 años en el mundo de música sacra lanzó recientemente su álbum “Cerca estás”, nombre con el bautizó la gira musical que recorrerá España, Costa Rica y Colombia antes de llegar a Puerto Rico.

La producción cuenta con un 50% escritas por la intérprete, entre ellas “Si sabes donde hallarlo” a dueto con Marcos Vidal, “No hay distancia”, “Cada despertar” y “No hay dulce amor”. De su ejercicio comocompositora detalló que escribe con frecuencia y que la mayoría de sus letras van dirigidas a dar “esperanza y ofrecer aliento espiritual”.

“El mensaje siempre será de esperanza y paz, aunque las circunstancias sean difíciles en la vida. Con Dios siempre se sale hacia adelante. De eso trata la mayoría de mis canciones y pienso que las personas que las escuchan son porque de alguna manera sienten esa paz que solo proviene de Dios. Todos de alguna manera necesitamos de Dios no importa por lo que uno esté pasando”, aseguró la artista, que hace tres años se convirtió en madre y presenta su experiencia a través del tema “Cerca estás”.