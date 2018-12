La cantante Mariah Carey, acostumbrada a llenar grandes estadios y participar en eventos importantes a lo largo de su carrera, ahora está en busca de fiestas privadas, según reveló el sitio Page Six, especializado en entretenimiento.



El portal reveló que el equipo de la cantante está enviando correos electrónicos a grandes empresas para ofrecer presentaciones de la intérprete de "Whith You", que "está disponible para eventos corporativos y privados".

De acuerdo a Page Six, los mensajes destacan la gran trayectoria de la artista de 48 años.



"Mariah Carey es la artista femenina con más ventas de todos los tiempos, con más de 200 millones de álbumes vendidos hasta la fecha y 18 sencillos de Billboard Hot 10, más que cualquier artista solista en la historia", destaca el correo, según publicó el sitio de entretenimiento.



"El impacto continuo de Mariah ha trascendido la industria musical para dejar una huella indeleble en el mundo en general", destaca otra parte del correo.

Los interesados en contratar a Carey tendrán que comunicarse con sus agentes para saber el costo de las presentaciones, ya que eso es lo único que no se precisa en el correo.

La búsqueda de presentaciones privadas por parte Carey se da a dos años de sus desastrosa presentación en la celebración de Año Nuevo en la Plaza de Times Square, donde tuvo problemas de sonido y se puso en evidencia que recurrió al playback.

Carey es una de las artistas más escuchadas en esta época con su tema "All I Want For Christmas Is You".

Mientras llegan contratos, Carey aprovechó para pasar unas vacaciones en Aspen, Colorado, donde fue vista hace unos días con su novio Bryan Tanaka y sus gemelos, Monroe y Marroquí.

La estrella neoyorkina actuará en la víspera de Año Nuevo en la isla de St. Barths.

Lo que también ya tiene asegurado es el inicio de su gira "Caution" el febrero próximo.

Para el 25 de marzo tiene programada una presentación en el prestigioso Radio City Music Hall de Nueva York, destaca la prensa especializada.