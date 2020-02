Los exponentes de música urbana, Mariah y Guaynaa anunciaron el lanzamiento del sencillo y vídeo musical “Taxi”.

Según informaron a través de comunicación escrita “el vídeo, dirigido por Cacho Díaz y grabado en Miami, es una serie de momentos donde el taxista (interpretado por Guaynaa) pasa por un desfile de personajes diferentes y pintorescos que van abordando el taxi, incluyendo a una seductora pasajera (Mariah), que lo invita a vivir un momento inolvidable en la parte de atrás del taxi al que el inocente taxista no puede resistirse”.

El tema, escrito por ambos intérpretes, contó con la colaboración de Nicole Zignago, Galeynn, Lucry, Suena y Joel Iglesias.

Mariah recibió recientemente una nominación como “Artista Revelación Femenina” en Premio Lo Nuestro y fue nombraba como “Artista a Seguir en el 2020” por Pandora.