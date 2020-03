View this post on Instagram

Fotos por mi hijo Oscar G. Una de las cosas más especiales de hacer este proyecto es haber podido compartir el proceso con mis tres hijos Oscar, Nina y Victoria. Presentarles una parte de mi que no conocían. Recuerdo un día que estaba grabando en mi closet y cuando miro hacía atrás veo a mi hija Victoria callada, sentada, escuchándome y me dice “mamá, cuando sea grande puedo hacer lo que haces?” Eso nunca lo voy a olvidar. Saber que en el disco ellos están presente lo hace aún más especial. ??????