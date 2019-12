La cantante Marie Frediksson, integrante del dúo sueco Roxette junto a Per Gessle, falleció ayer a causa de un tumor cerebral, según anunció a través de un comunicado Dimberg Jernberg, su representante.

Frediksson, de 61 años, había sido diagnosticada de un tumor cerebral en 2002, pero se recuperó.

En 1986 Roxette lanzó su primer sencillo "Neverending Love", al cual le siguieron varios éxitos durante la década de los años 90. Entre ellos se encuentran "The Look" y "It Must Have Been Love", que fue parte de la banda sonora de la película "Pretty Woman", protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

"El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. Y qué sueño fantástico tenemos que compartir", escribió Gessle en su cuenta de Twitter. "Gracias Marie, gracias por todo. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos", añadió.

En su cuenta de Instagram, Gessle publicó un sencillo homenaje a Frediksson.