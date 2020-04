View this post on Instagram

Pues @zeta93fm anunció el Challenge que mi hermana y yo iniciamos... Mera pero es que ustedes tienen que taguear a @titiheyda AJAJAJAJAJAJAAJ Nunca se pudo aguantar a un Dios y pues ahí lo tienen. ÉL LO PIDIÓ. Hola @cabralu ?? #IsmaelRiveraChallenge #Viral #ElNazarenoMeLoDeletreo ????