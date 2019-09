Como en sus inicios. La cantante Natalia Jiménez recurrió a la práctica que realizan muchos músicos de expresar su arte desde las calles o en las estaciones del tren.

La reconocida cantante visitó hace unas semanas una de las estaciones del metro en Bilbao, España para ofrecer un repertorio de canciones tal y como lo hacía en el pasado cuando su nombre era desconocido en la industria musical. Sentada en el piso y con su guitarra, la artista interpretó varios temas entre ellos “Costumbres”, popularizado en la inmortal voz de Rocío Dúrcal.

“Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo. Como volver a ser quien fui...Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón.??Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista”, escribió la artista española, junto al vídeo que compartió en sus redes sociales.

En el vídeo se observa como las personas responden a su talento con un donativo económico. La cantante española alcanzó la fama en México como vocalista de la banda “La Quinta Estación” y luego como solista.