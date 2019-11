La cantante Nydia Caro, quien desde el 2015 mantiene una lucha férrea a favor de los pacientes de los Hospitales HIMA San Pablo presenta este año “En esta Navidad, el talento no tiene edad”, un “talent show” producido por la también actriz cuya misión es recaudar fondos para ayudar a los adultos mayores de las comunidades de Fajardo, Bayamón, Cupey, Caguas y Humacao. Así como también para celebrar las fiestas navideñas, para inyectarles más deseos de seguir viviendo, de que sepan que cuentan con una familia.

“Esto es bien importante para el paradigma de este evento porque es para abrir la conciencia más que nada, y decidimos hacer un ‘talent show’ en que participan las enfermeras y médicos de los hospitales. Ellos de verdad les dan un ‘spot light’ a la fiesta y se convierten en todos unos artistas”, compartió la llamada “Muñeca de los ojos brujos”.

El evento, a celebrarse mañana, viernes 22 de noviembre, en el Food Court del HIMA Plaza I, en Caguas, contará además con un paso de comedia presentado por la actriz Ángela Meyer, el pianista Martín Nieves, quien siempre ayuda en los ensayos y los arreglos de los participantes, así como con su talento. El jurado compuesto por el cantante y compositor Alberto Carrión, la soprano Hilda Ramos y el maestro Roselín Pabón. Nydia Caro por su parte, ofrecerá una bohemia.

Los médicos y las enfermeras de la institución cantarán durante la competencia de talento.

“Lo hacen súper bonito. Lo que pasa es que no son conocidos profesionalmente. Tengo médicos que cantan precioso y no se dedican a eso. También hay técnicos de Fundación Club Esthima a los que se les da un salón para que ellos se junten y toquen guitarra y el cuatro. Todos ellos van a cantar porque son buenísimos. La música es lo último que se te va de la cabeza… Mi mamá, que se murió, no se acordaba de mí, su hija, pero sí de las canciones. La música para la gente mayor es bien importante, lo más lindo que puedes hacer por tus padres cuando viejitos o tus abuelitos es ponerles su música favorita, la que ellos escuchaban”.

“Los viejitos”, como les llama la artista, tienen un club que se conoce con el nombre de Esthima “porque el futuro de ellos en esta isla está bien difícil. Hay hijos que llevan a sus viejitos al hospital y los dejan en el ‘lobby’, y no me refiero a que los dejan porque se van de su casa sino del país. Ese un problema porque muchas veces ellos ni se acuerdan de cómo se llaman. Los fondos que se logren en la actividad servirá para regalarle cosas que necesiten porque a veces los dejan sin ropa, sin nada. Después alguien los encuentra en la calle y viene servicios sociales a encargarse de ellos, es lo común en estos casos”.

Nydia no deja de agradecer la generosidad de la gente que les ha dado la mano en este tramo.

“Dondequiera que hemos pedido ayuda acceden inmediatamente. Nos van a dar la comida y regalos. Por ejemplo, el chef José Santaella, que además canta precioso, me mandará la comida y Suárez nos envía el vino. Se repartirá una copa para cada uno de los viejitos y para la segunda copita se le cobra sólo un pesito. Es para crear una conciencia, porque igual es gratis para todo el que quiera entrar y llevar a su familia. Es chévere porque mis auspiciadores todos han cooperado desde un principio como la joyería Lido que les manda regalitos a los viejitos. Estamos poniendo todo el amor y el ímpetu posible para que nos acompañen. La idea es hacer una actividad de estas para cada una de las cinco fundaciones que tenemos de la Cooperativa de HIMA, presidida por Lucy Verlingery”.

Desde hace cinco años, la cantante colabora con el hospital. Su primera colaboración fue el disco infantil titulado “Bienvenidos” que lo grabó junto con Alfonso Fuentes, un disco de música clásica para niños basada en el efecto de Mozart.“En Imma se suscito una situación en que habían muchas niñas teniendo niños y se hizo el disco para que ellas aprendieran a relajarse mientras estaban en su reposo para que cuando naciera el bebé se lo dejaran escuchar también. Dimos una serie de charlas en las escuelas de Caguas era un proyecto muy lindo. Ellas iban a su médico y se lo daban como una receta. El disco se comenzó a vender y tuvo éxito. Era muy bonito, bilingüe y colaboraban cantantes de ópera. Fue lo primero que hice”.