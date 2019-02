View this post on Instagram

Primero, gracias a Dios todo poderoso. Soy privilegiado de participar en 6 vídeos con más de 1,000 millones de vistas 1B????! Gracias a todos los colegas que creen en mi y cuentan conmigo siempre, seguimos acá los amo y bendiciones a todos, son parte de mi éxito. A mis fans los amo mucho y gracias por nunca abandonarme ????#NIBIRU????????? @dimelovi