View this post on Instagram

Cancio´n compuesta hace pocos an~os y grabada ahora como videoclip dome´stico por todo el equipo que me acompan~a en los directos ???? Pablo Milanes ?? @miguelitonunez_ ?? @caryrosa ?? Vicente J. Cano y @richard.cano.jones ?? @liven.cespedes (@21waysmedia ) ??Management Nancy Pe´rez ?? Contratacio´n @mirmidon_prod #vestidademar #cantardesdecasa #estreno #pablomilanes #canciondeautor #mihabana #touresencia2020 #21waysmedia #zunzunproductora #mirmidonprod