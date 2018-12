Londres — Paul McCartney envió un mensaje navideño a todos sus fans en el mundo: No sean como yo que como y bebo demasiado.



En un mensaje en Twitter, el ex Beatle de 76 años colocó varias fotos de él en su juventud.

“¡No coman ni beban demasiado! Yo sé que eso es lo que yo hago, pero eso no es excusa para ustedes”, escribió el legendario músico, y seguidamente deseó a todos felices fiestas.



Have a brilliant Christmas everyone! Don’t eat and drink too much! I know I will, but that’s no excuse for you. I hope you enjoy all your presents and I hope you remember the true meaning of Christmas, which is love and peace and being good to each other - so HAPPY CHRISTMAS! pic.twitter.com/I2VPeA88k9