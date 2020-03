En medio de la pandemia de coronavirus que se experimenta en el mundo, para el exponente urbano PJ Sin Suela lo más importante en la isla es evitar la transmisión del virus que ha cobrado la vida de 8,248 personas a nivel global.

Más allá de pensar en los casos confirmados -cinco hasta ahora en Puerto Rico- el rapero boricua, quien es médico generalista de profesión, sugiere enfocarse en cómo todos los ciudadanos podemos prevenir la transmisión del virus en su incidencia más alta, ya que podría existir una escasez de servicios o personal médico.

La gobernadora Wanda Vázquez decretó el pasado domingo una cuarentena a todos los ciudadanos y toque de queda hasta el 30 de marzo, por lo que el intérprete de “Loco, Loquito” entiende ha sido una determinación correcta con posibilidad de una extensión.

“Quédate en tu casa. Por favor cojan la cuarentena en serio. Este virus se pega fácilmente. Puede vivir horas en el cuerpo humano por eso hay que lavarse correctamente las manos en todo momento. No se pasen los vasos unos a los otros. Si eres una persona joven y saludable y empiezas a sentirte mal, ya sea por fiebre o síntomas de alergia no debes ir a un hospital o sea a sala de emergencia porque puedes contagiar a muchos, entre ellos personas que tengan el sistema de salud comprometido con otras condiciones”, indicó el exponente urbano que no ejerció la profesión de médico en oficina privada, ya que al optar por la carrera de la música comenzó a realizar giras que lo mantenían fuera del país.

El rapero trabajó en hospitales como interno de medicina.

Consciente de la crisis de salud que enfrenta Puerto Rico y el resto del mundo sostuvo que el problema mayor de la pandemia es la proliferación del COVID-19 al infectarse todos a la vez, “no van a tener y recibir los servicios médicos adecuados ni van a tener enfermeros y doctores suficientes”.

“El panorama que estamos viviendo es muy complicado. Lo vital es mantenerse en las casas. Lo más preocupante es que a todo el mundo le pueda dar a la vez. Este es el gran temor. Al principio había miedo cuando salió el virus. Ahora hay educación, pero el problema mayor no es el virus es el alto contagio de este ya que no vamos a tener espacio en Puerto Rico para atenderlos ni vamos a tener el personal ni equipos médicos ni ventiladores ni nada. ¿Qué vamos hacer con los pacientes de cáncer y de diálisis? Debemos cuidarlos. El problema mayor es la falta de servicios médicos para poder atender los casos. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de parar la transmisión del coronavirus y es mediante el aislamiento”, señaló el intérprete.

En esa misma línea, reiteró que en la isla hay que evitar el pico de contagio masivo, y no repetir y actuar a tiempo, para evitar la propagación colectiva como ha pasado en Italia, España y Estados Unidos, cuya respuesta a una cuarentena ha sido tardía.

Unidos dos médicos

PJ Sin Suela lanzó hace una semana y media su nuevo sencillo “Loco Loquito” con Jorge Drexler, quien también es médico. Para el exponente boricua, quien se describió como fanático y admirador del cantautor uruguayo, resulta “irónico que dos médicos se unieran en este tema en las circunstancias actuales”.

En ese sentido, reconoce que nada en la vida es casualidad y aunque el coronavirus ha provocado la paralización de la industria musical a nivel mundial, entiende que es una buena oportunidad para que los artistas desarrollen el lado creativo desde sus casas.

“Para todos los que dependemos de la música en vivo, los planes han cambiado. Esto lo veo como una gran oportunidad de crear, de desarrollarnos en otras áreas como el dibujo o cualquier expresión artística. Es poder hacer música desde un estudio o desde la casa y presentarla virtualmente a nuestros seguidores. No sabemos cuánto tiempo va a durar”, mencionó el vocalista de “La Pelúa”.