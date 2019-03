Luego de varios años de ausencia de los escenarios puertorriqueños, la soprano de fama mundial, Angela Gheorghiu regresa para ofrecer un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), bajo la batuta de su director titular, Maximiano Valdés.

La cita de esta magna presentación producida por CulturArte de Puerto Rico, será el viernes, 29 de marzo de 2019, a las 7:30 PM, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

La soprano de origen rumano, aclamada como una de las voces más privilegiadas del firmamento operístico contemporáneo, promete deleitar nuevamente al público puertorriqueño con un variado repertorio que incluye piezas de una decena de compositores con énfasis en arias de Puccini, Bizet, y Massenet.

Gheorghiu ha engalanado con su presencia y voz los más importantes escenarios internacionales, incluyendo el Metropolitan Opera de Nueva York, el Royal Opera House de Londres, La Scala de Milán, y las Ópera de París, Viena, Berlín y Munich, y llega a Puerto Rico luego de una serie de presentaciones exitosas en Japón, Reino Unido y Alemania, que incluyen laureadas interpretaciones del rol protagónico de “La Bohème” y “Tosca”.

“Se tratará de una velada en la cual el talento indiscutible de la soprano promete cautivar al público puertorriqueño nuevamente, como lo hiciera en su visita anterior -en 2005- cuando se presentó junto al Coro CulturArte bajo la dirección de Carmen Acevedo de Lucío, y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección de su entonces director titular, Eugene Kohn”, aseguró el presidente y director artístico de CulturArte de Puerto Rico, Guillermo L. Martínez.

Angela Gheorghiu posee una extensa trayectoria profesional de más de dos décadas a lo largo de la cual ha mantenido una extensa carrera discográfica que le ha valido múltiples galardones como los Gramophone Classical Music Awards. Además, la dos veces receptora del premio a la “Artista Fenemina del Año” de los “Classical Brit Awards”, ha recibido importantes reconocimientos como la “La Medaille Vermeille de la Ville de Paris”, el “Officier de l’Ordre des Arts et Lettres” y el “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres”, así como el título de la “Estrella de Rumanía” considerada la mayor condecoración otorgada por el presidente de dicha nación, el “European Cultural Award for Music” que le fue otorgado en Dresden como parte de la celebración del 25 aniversario de la reunificación de Alemania, y el “Victoire d’Honneur Award” del “Les Victoires de la Musique Classique” que le fue entregado en Francia durante el año pasado.

La producción engalanada por Angela Gheorghiu constituye el cierre con broche de oro de la exitosa Temporada 2018-2019 de CulturArte de Puerto Rico, que previamente presentó con gran acogida del público y la crítica la producción “Callas en Concierto: The Hologram Tour ” y la ópera en versión semi-escénica “Pagliacci”, dramatizada por el famoso tenor Roberto Alagna, la virtuosa soprano Aleksandra Kurzak, y los reconocidos barítonos Roberto Frontali y Alexey Lavrov, así como el talentoso tenor puertorriqueño Fabian Robles.

Los boletos para esta presentación están disponibles con precios que oscilan entre $25 a $150, a través del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (787) 620-4444 y Ticketpop (787) 294-0001.