Sin egoísmo y con la certeza de que la agrupación Menudo no le pertenece a nadie específicamente, sino a las fans, sus exintegrantes Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Miguel Cancel, René Farrait y Ray Reyes aseguraron que pasaron la página de las controversias desatadas en la gira del “Reecuentro” para volver a unirse como lo hicieron hace cuatro décadas.

A excepción de Charlie Massó, quien no participa en el nuevo espectáculo “Súbete a mi moto” - porque aún tiene diferencias con Lozada-, según precisó hace unos días en entrevista con El Nuevo Día, el resto de los integrantes pudo llegar a un acuerdo en el que media la hermandad y la pasión por desatar la llamada “menuditis” desde un escenario.

Para ellos, el proyecto está por encima de cualquier desavenencia del pasado. El junte será el viernes, 6 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo la producción de José Dueño y Roberto Sueiro.

Los eternos “menudos” se preparan para revivir la memoria de las canciones que construyeron un movimiento musical internacional que hasta la fecha sigue siendo la agrupación juvenil más exitosa de habla hispana en el mundo. Menudo fue un fenómeno que se mantiene vigente en la nostalgia de varias generaciones y los cantantes lo saben.

“Durante todo este tiempo te das cuenta que Menudo no me pertenece a mí, ni a nadie en particular, sino que le pertenece a todo el público. El hecho de que hayan diferencias y hayan surgido situaciones entre nosotros para luego decir que no lo vas a hacer más porque tuviste una situación con uno de tus hermanos en un momento, sería ser egoísta. Había que volver a hacerlo por el proyecto y por la historia de Menudo”, destacó Meléndez, quien fue el primer integrante que se salió de la gira del “Reencuentro” ante alegadas diferencias financieras y cambios de las presentaciones.

Lozada afirmó que la relación de amistad y trabajo entre ellos data de cuatro décadas y como hermanos que señalan ser, las diferencias se subsanan con el tiempo o se echan al olvido.

“En estos 40 años de trabajo y amistad ha habido muchas situaciones que a veces es mejor no tocarlas porque no hace falta. Es como cuando tienes una riña con un hermano y dejas de hablarle por diez días y a los 15 días lo ves en casa de tu mamá o de tu abuelo… básicamente es tu hermano y le sigues hablando como si nada. Dejas las cosas a un lado. Como dice Ricky, Menudo es mucho más grande de lo que fue el “Reencuentro” y lo que es ahora “Súbete a mi moto tour”. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a ser como personas. El hecho de simplemente negarte a brindar esa experiencia (de un concierto) a la genteque por mucho tiempo te estuvo siguiendo y han estado ahí, sería un poco egoísta no hacerlo”, explicó Lozada, quien añadió que la idea fue concebida por todos entre conversaciones informales.

No obstante, para Reyes, la distancia que existía luego de la ruptura del “Reencuentro” se desvaneció el día que Lozada y Meléndez aparecieron en el 2018 en un evento benéfico de su expareja en la que demostraron el amor y solidaridad que se profesan.

“Desde que nos rompimos fue algo que siempre soñé y lo pedía mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto. El año pasado sucedió algo importante que fue cuando mi expareja tuvo cáncer e hicimos una recaudación de fondos para ayudarla. Las dos personas que menos esperaba que aparecieran por allí se aparecieron a apoyarme. Esas personas fueron Johnny y Ricky… y cuando me acosté a dormir esa noche dije: ‘Wow, llegaron mis hermanos”, confesó Reyes quien en los últimos años se ha dedicado a la locución publicitaria.

Por ahora los menudos se preparan para el concierto de la isla con miras a continuar un tour el próximo año. Ninguno de los cantantes se aventuró a dar fechas para conciertos internacionales, ya que dependerá de las agendas de cada uno.

La agenda laboral más comprometida es la de Meléndez, quien es abogado en la isla.

“El que daña la gira soy yo”, dijo entre risas el primer Ricky de Menudo. El resto de los exponentes mencionó que una vez se coordinen las agendas todos estarían dispuestos a recorrer Estados Unidos y América Latina.

Farrait es entrenador físico en Miami. Lozada en la actualidad está a tiempo completo de abuelo y Reyes y Cancel tienen flexibilidad laboral.

Sobre lo que ha sido su preparación física, los integrantes precisaron que están listos y que esperan que sus fanáticas “estén haciendo ejercicios, ya que serán más de dos horas de show”.

“No voy a participar”

Por otro lado, este medio entrevistó la semana pasada a Charlie Massó en relación a la puesta de escena de la comedia #WHATAFCK”. En un aparte con El Nuevo Día, Massó precisó que no tenía comentarios sobre el espectáculo de sus colegas “porque no voy a participar”. No obstante indicó que sí existe una controversia de índole financiera con Lozada.

“En mi caso es cuentas claras y luego hablamos. Eso no existe entre Lozada y yo”, sostuvo.

Sobre si existe alguna controversia o notificación legal de parte de Massó hacia Lozada, este ripostó que “a mí no me ha llegado ninguna demanda”.

Contentos con la serie