Como tantos puertorriqueños, el empresario Carlos Cobián decidió invertir parte de los días de la cuarentena impuesta por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19, haciendo resaque y reorganizando su hogar. En el proceso, encontró las cajas de los vinilos que le acompañaron en su etapa de disc jockey, cuando era conocido como DJ Aladdin, y tocaba fielmente en la entonces discoteca Ibiza del hotel La Concha, en San Juan.

Al verlos, no pudo evitar sonreír y remontarse a aquellos años en los que hacía bailar a miles de personas semana tras semana. Entre el golpe de nostalgia, la súbita alegría de reencontrarse con su pasión musical y la extensión de la cuarentena, escribió en su página de Facebook: “Bueno, con el anuncio de este encierro prolongado me voy a tener que tirar un DJ Aladdin remember Ibiza live mix”.

En solo minutos, cientos de personas habían comentado y le habían dado “like” al comentario, aprobando el “come back”. Así que, sin pensarlo mucho, y con la ayuda de sus hijos de 9 y 12 años, Cobián sacó sus platos, sus discos, buscó una camarita que tenía en su oficina, y convirtió la sala de su casa en una pequeña discoteca virtual, ofreciendo su primera sesión en vivo el sábado, 28 de marzo. Para su sorpresa, 2,500 personas estuvieron pegadas al “live” desde las 7:00 hasta las 11:30 de la noche. Sus hijos no podían creer lo que estaba pasando y le escribían emocionados en una hoja en blanco, la cantidad de personas que iban conectándose, para que supiera cómo iba, mientras seguía la sesión. Ese día, la casa se llenó de una alegría y una felicidad como hacía tiempo no se sentía.

A finales de enero, Cobián perdió a su esposa y madre de sus dos hijos, la doctora Joy Lynn Suárez-Kindy, luego de esta batallar contra el cáncer. Tres meses antes de esta pérdida, el padre del empresario había fallecido de un ataque cardiaco. “Fue algo bien duro que no me lo esperaba. Se me fueron en solo tres meses dos de las personas más importantes de mi vida”, relató. Desde entonces, la tristeza había inundado su hogar. Pero ese sábado musical le devolvió la sonrisa y esa felicidad contagiosa que emanaba su esposa, a quien, casualmente conoció en aquellos años de disc jockey.

“La realidad es que la pasé superbién y fue un despeje brutal, un desahogo. Verdaderamente fue terapéutico para mí porque me pude remontar a esos tiempos, disfrutar de la música y me sentí feliz. Mis niños que llevan pasando unos meses muy duros sin su mamá, me vieron feliz y ellos se pusieron felices, la gente estaba feliz. ¡Fue algo contagioso!”, expresó, quien hacía más de 20 años no tocaba sus discos.

Peroeso no quedó ahí. Luego de esa primera sesión en vivo, Carlos Cobián empezó a recibir mensajes y peticiones para realizar otro “live”. La indecisión lo atacó y no sabía qué hacer hasta que uno de sus hijos le preguntó, “¿qué te diría mama?”. De inmediato recordó ese espíritu vivaracho de su esposa, quien siempre lo respaldó en sus proyectos, y tomó la decisión. “Me dije, si mis hijos lo quieren, olvídate, vamos a hacerlo”.

Esta vez, sin embargo, hubo una diferencia. Varios auspiciadores lo llamaron para respaldar el proyecto. Inicialmente, negó cualquier auspicio, porque “esto es por amor a la gente y por compartir la felicidad”. Pero luego pensó que podía ser una buena manera de recaudar fondos para la fundación Fields of Joy, que estableció en memoria de su esposa, pionera en la lucha contra el acoso escolar en Puerto Rico. Esta entidad busca educar, preservar la salud mental y prevenir todas las formas de acoso (bullying) en la niñez puertorriqueña. Tocar, entonces, tuvo otro sentido.

La segunda sesión se llevó a cabo el pasado sábado, 4 de abril. En los primeros 15 minutos se habían conectado 1,500 personas; a la hora, había 10,000. Dj Aladdin tocó sin detenerse durante seis horas. Se gozó el “party” de principio a fin. Tocó, bailó y, para “vergüenza” de sus hijos, hasta cantó.

Previo a la sesión había anunciado que esta sería a beneficio de la fundación de su esposa y que todo el que quisiera donar, lo podía hacer a través de la página de Fields of Joy.

“El domingo, luego que todo había pasado, mis amistades me preguntaron cuántas fueron las donaciones. Yo no tenía ni idea, pero me imaginaba que no sería mucho. Y cuando miro la cuenta, habíamos recaudado sobre $20,000 para la fundación. Me quedé en shock, igual que la junta de la fundación, porque fue algo bien generoso, espontáneo y por amor. Mi esposa era una mujer con una energía brutal, un ser humano extraordinario, que nunca se quitó, y creo que todo eso está en todo esto que ha pasado”, manifestó Carlos Cobián, fundador de Cobián Media, empresa dedicada a eventos especiales y consultoría.