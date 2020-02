Jennifer López y Shakira se robaban el “show” esta noche durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, cuando ocurrió uno de los momentos más comentados de la presentación.

La cantante y actriz de padres puertorriqueños subió a su hija Emme, de 11 años, para interpretar “Let’s get loud”. Cubierta con un abrigo que tenía la bandera de Estados Unidos, JLo cantó sus estrofas y abrió el abrigo para dejar al descubierto una inmensa bandera de Puerto Rico. Acto seguido, su hija -producto de su matrimonio con el cantante de padres puertorriqueños Marc Anthony- comenzó a cantar “Born in the USA”.

El gesto de la artista, que además de Shakira compartió el escenario esta noche con el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, dejó a los puertorriqueños inflados de orgullo, a juzgar por los comentarios en redes sociales.

Son muchos los usuarios que han compartido videos del momento como uno de los más emocionantes de la noche. Y entre esos usuarios, también están artistas puertorriqueños como Ricky Martin, Ednita Nazario, Kany García y PJ Sin Suela, así como el receptor de Grandes Ligas Roberto “Bebo” Pérez y la actriz Tita Guerrero. A continuación, sus reacciones:

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, fue otra de las que reaccionó con orgullo: