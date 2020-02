Este fin de semana, Ricky Martin regresa al Coliseo de Puerto Rico para presentar la primera de tres funciones que darán inicio a su gira de conciertos que lleva por nombre “Movimiento Tour”. El artista expresó en entrevista con El Nuevo Día que será un recorrido por “las listas de popularidad a lo largo de mi carrera”, por tal motivo recordamos algunos de los momentos más importantes de su exitosa trayectoria.

1984- Incursiona en la industria musical al debutar en la famosa agrupación juvenil Menudo. Como debutante en el grupo a los 12 años se acopló de manera inmediata y permaneció hasta el 1989. Tras su salida del grupo se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a darle forma a su carrera de solista.

1991- Lanzó su carrera en solitario con el tema “Fuego contra fuego”. En ese tiempo grabó otros cinco temas que se convirtieron en éxitos. “Dime que me quieres”, “Susana”, “El amor de mi vida”, “Ser feliz” y “Vuelo” se incluyeron en el primer álbum homónimo de estudio, titulado Ricky Martin. En ese mismo año debutó en la pantalla mexicana al actuar en la telenovela “Alcanzar una estrella ll”.

1993- En el mes de febrero, participó, por primera vez, en el Festival de Viña del Mar en Chile y pudo conquistar al famoso monstruo. El vocalista regresará a ese escenario el próximo domingo, 23 de febrero en la edición de este año. En ese mismo año lanzó su segundo disco de estudio, “Me Amarás”. Mientras trabajaba en la promoción del disco, la cadena ABC lo contrató para la serie “General Hospital”. Por su atractivo físico, el artista se convirtió en el modelo preferido de diseñadores alta costura como son Jean Paul Gaultier o Giorgio Armani.

1995 -Llega “María” a su vida con el disco “A Medio Vivir”. Ese tema comienza a darle un giro sin precedentes a la carrera de Martin, ya que fue el primero de su asociación con K. C. Porter, quien había creado una exitosa productora en Los Ángeles. Con este álbum, las fusiones de ritmos y su proyección escénica comenzaron a tomar presencia en plazas importantes como España, Bélgica. Francia y Finlandia, entre otros destinos. En el disco Martin le da espacio al cantautor Robi “Draco” Rosa, bajo seudónimo de “Mr. Blake” y se convierte en pieza clave. Con el éxito “María” el cantante inició la revolución del pop latino en el mundo.

1996- Participó en el musical “Los Miserables” en Broadway. Ese mismo año concluyó su trabajo en Nueva York y regresó al cine con la película de animación “Hércules” de Disney. Grabó el tema “No importa la distancia”.

1998- En febrero el cantante sorprendió al mundo con su cuarto álbum de estudio “Vuelve”, que vendió más de seis millones de copias. Con esta producción el vocalista le dio la vuelta al mundo con su éxito “La copa de la vida”. El tema se convirtió en la canción oficial de la Copa del Mundo de Fútbol en el 1998 y el artista interpretó antes más de mil millones de telespectadores.

1999- Se presentó en la ceremonia de los Premios Grammy y con su disco “Vuelve” obtuvo el premio a la Mejor Interpretación de Música Popular Latina. En ese mismo año, Martin hizo el anhelado crossover al grabar su primer álbum debut en inglés, titulado “Ricky Martin”. En esta época estableció todos los récords en las listas de ventas con el éxito “Livin’ la vida loca”. Entró a los mercados de Australia, Japón, Asia y Europa y pudo realizar impresionantes giras musicales.

14 de noviembre de 2000- Lanzó al mercado su sexto disco de estudio y segundo en inglés “Sound Loaded”. Grabó el tema “Nobody Wants to Be Lonely” con Christina Aguilera

2001- El artista dio espacio a sus dos primeros discos de recopilación de éxitos.

2002- A la par con su carrera artística, el artista ha cultivado el corazón de los menos afortunados a través de la filantropía. En este año, como embajador de Buena Voluntad de Unicef creó la Fundación Ricky Martin para erradicar la trata humana en el mundo. Fue en una visita a Calcuta en India que el astro boricua fue testigo de cómo las menores iban a ser vendidas como prostitutas. La organización sin fines de lucro fue pionera en visibilizar el segundo crimen más lucrativo en el mundo. La labor humanista de Martin ha sido reconocida a través de diferentes premios a lo largo de su misión.

2003- Retomó su lengua materna en la música con el lanzamiento “Almas en silencio”, producido por Tommy Torres y George Noriega, entre otros. Del disco tres sencillos se colocaron número “Jaleo”, “Y todo queda en nada” y “Tal vez”. Las canciones “Asignatura pendiente” y “Juramento”, también se incluyen como grandes éxitos.

2006- Dio a conocer su disco acústico “MTV Unplugged” de Sony BMG Norte. De esa producción se destaca “Tu recuerdo”, escrita por Tommy Torres y que hizo a dúo con La Mari. El álbum obtuvo dos Latin Grammy. En ese año fue nombrado “Persona del Año” por la Academia Latina de grabación

2007- Llega una de las giras más exitosas de su carrera el “Tour Blanco y Negro” con el que hizo 78 funciones generando millones de dólares en la venta de boletos.

2008- La vida del artista tomó uno de los giros más importantes y transcendentales. Se convirtió por primera vez en padre de los gemelos Valentino y Matteo mediante el método de subrogación conocido como vientre de alquiler.

29 de marzo de 2010- A sus 39 años, reveló que era homosexual y anunció que formalizaba su relación con el ejecutivo puertorriqueño, Carlos González. Su declaración fue noticia en todas partes del mundo. Esa relación sentimental concluyó en diciembre del 2013. En ese año se estrena como autor de su primer libro biográfico “Yo” en el que el artista mostró su intimidad sin tapujos.

2011- En el mes de noviembre, el artista obtuvo la nacionalidad española en reconocimiento a su talento y trayectoria, y la descendencia española de su abuela materna. El álbum de estudio “Música + Alma + Sexo” fue lanzado el 31 de enero, durante dos semanas fue número uno en los Billboard Top Latin Albums. También recibió el Premio Vito Russo concedido por los Premios GLAAD.

2012- Se radicó en Australia para ser parte de "La voz Australia", como entrenador del espacio televisivo. En junio lanzó el sencillo “Come with me” y debuta como escritor para el público infantil con el libro "Santiago el soñador entre las estrellas", versión en español y en inglés.

10 de febrero de 2015 -Al igual que otros discos, los cuales eran lanzados en febrero, el artista repitió la fórmula y lanzó su proyecto “A quien quiera escuchar”. De ese proyecto popularizó los temas “Disparo al corazón”, “La mordidita” y “Adiós”.

2016- Se comprometió con el artista sirio Jwan Yosef, luego de casi un año de noviazgo.

2018- La pareja contrajo nupcias. Se convirtieron en padres en ese mismo año al darle la bienvenida a la querendona de su hogar Lucía Martin-Yosef. En octubre del año pasado el artista dio a conocer que se convirtió en padre nuevamente del infante Renn. Desde entonces el artista que siempre ha sido vanguardista y acoplado a los cambios de la industria trabaja con la era digital en la que se lanzan sencillos que no siempre están sujetos a la producción de un álbum discográfico. Entra las canciones que ha lanzado con otros artistas en los últimos años figuran: “Que se sienta el deseo”, con Wisin, “Fiebre” con Wisin y Yandel y “Cántalo” con RenéPérez y Bad Bunny.

Julio 2019- El artista fue una figura clave en el poder de convocatoria para las manifestaciones del Verano del 19 en Puerto Rico que provocaron la histórica renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.