En 2018, Katy Perry hizo las paces con su enemiga por más de seis años, Taylor Swift, con quien un año más tarde incluso aceptó salir en su video "You need to calm down". Aunque Perry y Swift volvieron a ser amigas, el conflicto entre ellas llevó años, titulares y canciones de odio, pero al parecer, esta no es la única rivalidad que ha existido en la vida de Katy y una vieja enemistad se intensificará próximamente.

Lady Gaga lanzó el 27 de febrero de este año su reciente sencillo "Stupid love" y sólo seis días después Perry hizo lo propio al sacar el clip de su canción "Never worn white" en el que reveló que se encontraba embarazada de su novio, el actor Orlando Bloom.

Así como Lady Gaga se adelantó con el estreno de su single, ahora ha hecho lo mismo con la fecha de lanzamiento del nuevo disco que llevará por título "Chromatica", el cual estará disponible el 29 de mayo.

Perry no tardó más de 24 horas para también develar la fecha en la que su nuevo single "Daisies" se estrenará (15 de mayo), el cual se desprende de su quinto álbum "#KP5".

Aunque la competencia por la audiencia popera entre estas dos cantantes pareciera estar comenzando, en realidad no es reciente, se remonta a inicios de 2013. El 12 de agosto de ese año, la intérprete de "Teenage dream" lanzó su álbum "Roar" y horas más tarde dijo en su cuenta de Twitter que había logrado debutar en el primer lugar en 20 países.

Gaga, por su parte, tenía previsto lanzar su tema "Applause" el 19 de agosto, el cual adelantó siete días, comentó, por culpa de un hacker y como medida de emergencia.

Aunque Perry nunca ha hablado de este suceso en alguna entrevista, lo cierto es que sus actuales sencillos lanzados sólo con una semana de diferencia muestran que la favorita para el público es Lady Gaga, quien con "Stupid love" registra hasta el momento más de 75 millones 252 mil vistas en YouTube, mientras que "Never worn white", de Perry, apenas llega a los 28 millones.