View this post on Instagram

HOY, Estaremos virtualmente, con Carlos Vives y muchos amigos y colegas más, en el programa benéfico, ¨PANAMA SOLIDARIO¨ Con @carlosvives presentaremos ¨No Estás Solo¨ (Canción para los Enfermos), que compusimos hace 8 meses. A las 7 pm (hora de Panamá). En Cadena Nacional de Panamá, y en Internet a través de los siguientes links: panamasolidario.gob.pa #PanamáSolidario #NoEstásSolo #TodosContraElCoronavirus #QuédateEnCasa #ProtégetePanamá #ProtégeteColombia #ProtégeteLatinoamérica #ProtégetePlanetaTierra #AmorYControl