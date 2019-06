Luego de que Katy Perry diera a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que por fin fumó la pipa de la paz con su colega Taylor Swift y dejaron atrás la rivalidad que existía entre ellas, ésta última ha hecho su regreso a la música de la mano precisamente de la que fuera su enemiga desde hace tiempo.

Recientemente, Taylor lanzó su nuevo sencillo "You need to calm down" con el que pretende volver a posicionarse como una de las mejores estrellas juveniles del pop en inglés, estrenando de igual manera el vídeo oficial del tema musical. Lo que sorprendió a sus millones de seguidores es que incluyó en la grabación un cameo de Katy Perry, mismo con el que sellan formalmente su reconciliación.

"Una comida feliz", escribió Swift en la imagen que muestra la gran amistad que ahora la une a Perry.

Disfrazadas de hamburguesa y patatas fritas teniendo de fondo la música electropop, finaliza el clip en el que aparecen otros famosos como Laverne Cox, varios integrantes de "Queer Eye", el patinador Adam Rippon, varias drags queens disfrazadas de algunas estrellas como Lady Gaga y Cardi B.

La cantante también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió por parte de todas las personas que participaron en su vídeo: "Quiero decir que que mis co-estrellas en este video son increíbles. Por favor celebre este vídeo apoyando su trabajando, síganlos. Estoy muy agradecida con todos los que prestaron su tiempo a este vídeo".

El segundo sencillo que se desprende del nuevo disco de la cantante llamado "Lover" y que se estrena el 23 de agosto, es un tema que habla de la homofobia y de los "haters" de internet, así como tiene toda la intención de mandar un mensaje de amor en el que te anima a que a pesar de las adversidades uno debe seguir adelante.

Como era de esperarse, dicho tema musical ya ha recibido varias críticas, tanto buenas como malas, pues algunos consideran que es una canción que no va a llegar a generar gran relevancia dentro de la carrera musical de la intérprete, ya que la consideran "mala, muy mala", mientras que sus verdaderos seguidores están demás contentos por poder escuchar de nueva cuenta a su artista favorita.