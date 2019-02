Alarmado por las constantes casos de suicidios en Puerto Rico, el intérprete de música urbana Tempo compuso el tema “Sí a la vida”, que grabó junto al vocalista de La Secta, Gustavo Laureano.

El rapero explicó en declaraciones escritas que “hace 15 años, Dios puso una encomienda en mí, pues el suicidio me tocó de cerca… El suicidio es un problema de salud pública y mental”.

“Nosotros tenemos muchísimos problemas que nos rodean, pero atentar contra tu vida no es la solución. Yo puedo hablar desde mi punto de vista, pues he tocado fondo muchas veces, pero me encomiendo a Dios para que libere de todo lo que me atormenta”, indicó el rapero que estuvo 11 años y seis meses que en una prisión federal por narcotráfico y posesión ilegal de armas.

El rapero afirmó estar preocupado por los 40 casos de suicidio en la Isla, reportados hasta el pasado 17 de febrero por el Negociado de la Policía. En el 2018 se registraron unos 221 suicidios. Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Control de la Adicción (ASSMCA) indicó que en 2017 se registraron 253 suicidios.