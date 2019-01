El grupo irlandés The Cranberries anunció el lanzamiento de un nuevo material de estudio, que a sus vez representará el último álbum de su carrera, en el marco del primer aniversario luctuoso de su vocalista Dolores O'Riordan.

Fue a través de sus redes sociales que el grupo irlandés dio a conocer la noticia.

"En honor a nuestra querida amiga y compañera de banda, Dolores, te presentamos el último álbum de The Cranberries, 'In The End'", destaca el mensaje de la banda británica.

El primer sencillo se llama , "All Over Now" y serå lanzado el martes, cuando se cumple el primer año de muerte de O'Riordan.

O'Riordan alcanzó a grabar 11 temas antes de su intempestiva muerte el 15 de enero del 2018.

La vocalista fue hallada muerta en la habitación de un hotel en Londres.

In honour of our dear friend and bandmate, Dolores, we present to you the final album from The Cranberries, ‘In The End’. Tune into the Jeremy Vine show on @BBCRadio2 at 1:30PM tomorrow to hear ‘All Over Now’. pic.twitter.com/YT0j4Hy7Js