El productor y cantante puertorriqueño Tommy Torres estrenó hoy su nuevo sencillo "Como antes" en el que fusiona el pop melódico que le caracteriza con ritmos urbanos.

Torres, uno de los artistas más prolíficos de su generación, "siempre a la vanguardia de nuevos sonidos, redefine lo que es el género del pop en tiempos actuales", señala en un comunicado de prensa.

"Me gustan mucho los contrastes y 'Como antes' está llena de ellos: las cuerdas sinfónicas y el ritmo del 'dembow', la honestidad de la letra y la fantasía de los efectos electrónicos, la actualidad de la melodía y la armonía de los 80. Hace tiempo no me divertía tanto en el estudio", indicó sobre su tema el cantante.

El intérprete de "Querido Tommy" hizo historia en el 2019 como el primer artista pop en agotar las entradas en menos de 24 horas para la primera función de su anticipado concierto en el Coliseo de Puerto Rico, que se celebrará entre el 14 y 15 de febrero de este año.

El cantautor promete, en el mismo, un recorrido por sus 20 años de carrera musical.

Favoritos del público como "Quédate" y "Atado entre tus manos", además de su más recientes sencillos "3 minutos" y "Como antes", son solo algunos de los temas incluidos en el repertorio.

Torres prepara también una presentación en Orlando, Florida el próximo domingo, 23 de febrero en el Bob Carr Theater y tiene pensado anunciar más fechas próximamente.