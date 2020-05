No hay duda de que las relaciones han cambiado en estos tiempos de pandemia. El distanciamiento social ha provocado que nuestros encuentros sean ahora virtuales, mirándonos a través de una pantalla, sin tocarnos, sin abrazarnos.

Aunque estemos geográficamente cerca, quizás a solo minutos, es imposible ese contacto físico. Pero no todo es negativo en este periodo, ¿qué tal si ese distanciamiento social impuesto nos acerca a nuevas personas que jamás pensamos conocer? ¿qué tal si nos trae un “enchule pandémico”.

Eso es lo que explora el DJ y cantante de hip hop Velcro con su nuevo sencillo en promoción, “Una loquera”, donde cuenta la historia de un cortejo a distancia en tiempos de coronavirus. La canción, que ya está disponible en las plataformas digitales, es una reflexión tan tierna como jocosa, que contó con la colaboración de David B (música y producción), Benson Pagán (guitarras), Kalani Trinidad (saxofón), Nicolás Linares (mezcla) y Esteban Piñero (mastering).

“El origen del tema es precisamente esa experiencia que narro en la canción, donde conozco a esta chica (por las redes) y empezamos a hablar, compartiendo mensajes, memes, haciendo Facetime… Cuento corto, todo redundó en una amistad, pero en el momento me pareció una experiencia tan curiosa, tan rara, emocionante y a la vez significativa. Es penosa la distancia, pero a la vez esa privación es como leña para el fuego. Esa es la gran ironía”, relató Velcro sobre este tema, donde también habla de esa nueva forma de relacionarse con sus padres y con su hermana, a quien la pandemia la agarró en Nueva Zelandia.

Toda la ansiedad que produce este nuevo distanciamiento también está capturada de forma sutil en esta canción que Velcro presentará “en vivo” el próximo jueves, 14 de mayo, a las 7:00 p.m. a través de la serie de “Voces en Clave” -una iniciativa de la Fundación Titín y Ágora Cultural Architects-, que podrá disfrutarse en las redes sociales de @VelcroMC, así como en @titinfoundation y @culturalagora.

Este tema -grabado a finales de marzo- es el tercer sencillo en promoción de lo que será la nueva producción discográfica del artista, que podría salir a finales de año. Este álbum contará con 15 temas, entre ellos el trap “Ni que a mí” y el tema “Indestructible”, que grabó junto al mariachi de mujeres Flor de Toloache -del que forma parte su hermana-, el baterista Henry Cole y DJ Adam. También incluirá otro tema que Velcro lanzará en junio y donde contará con “una colaboración inesperada”.

“Para este disco hay cosas pasando por primera vez. Mis discos anteriores todos los había trabajado yo, y si bien tenía uno que otro productor realengo, en esta ocasión me estoy dando la oportunidad de que otra persona lo mezcle con oídos frescos. Esa persona es Nicolás Linares, quien no viene del mundo del hip hop y trae otro sabor y otra opinión letrada”, adelanta sobre uno de los distintivos de este nuevo material.

Arte a cargo de Soreck One. (Suministrada)

Al igual que muchos músicos en el país, Velcro se ha visto afectado ante la cancelación y posposición de eventos debido al COVID-19. Su ingreso principal viene de sus presentaciones en vivo, las cuales, como bien dijo, no sabe cuándo se retomarán.

“Uno de los retos más grandes en este tiempo ha sido la ansiedad que provoca el factor económico. De repente no veo bien cómo ni cuándo podré comenzar a devengar ingresos de lo que hago porque dependemos mucho de los shows y es difícil pensar cuándo la gente comenzará a aglomerarse para ir a un show o un party. Pero, por lo menos, me había preparado para hacer esta producción nueva y eso me ha ayudado”, relató sobre los desafíos que enfrenta en esta pandemia.