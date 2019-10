Los fallecidos artistas Whitney Houston y Notorious B.I.G. están entre las 16 estrellas nominadas para integrar la clase 2020 del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La prestigiosa organización anunció este martes que Dave Matthews Band, Motorhead, Pat Benatar, Soundgarden, The Doobie Brothers, T.Rex y Thin Lizzy se unen a Houston y B.I.G. como nominados por primera vez al Rock Hall.

La 35a. ceremonia anual de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll tendrá lugar el 2 de mayo de 2020, en el Auditorio Público de Cleveland, Ohio.

Nine Inch Nails, Judas Priest, Rufus con Chaka Khan, Depeche Mode, Kraftwerk, MC5 y Todd Rundgren completan los 16 nominados para la clase 2020. Los miembros oficiales, que sean seleccionados, serán anunciados en enero.

Cada año, entre cinco y siete celebridades generalmente llegan al Rock Hall después de una votación de 1,000 personas, incluidos artistas, historiadores de la música y expertos de la industria. Los fanáticos pueden votar en línea.

Los famosos son elegibles para la inducción 25 años después del lanzamiento de su primera grabación comercial. Houston ha sido elegible durante casi una década: su álbum debut homónimo fue lanzado en 1985.

El seis veces ganador del Grammy es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, conocido por éxitos como "The Greatest Love of All". "Siempre te amaré" y "Quiero bailar con alguien". Murió en 2012.