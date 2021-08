“Yo no sé si la gente se quedó con ganas de escucharme, pero yo sí me quedé con ganas de cantar”, sostiene Gilberto Santa Rosa, quien este viernes y sábado presentará el concierto “Camínalo Pa’ Bellas Artes”, a las 8:30 p.m., en la Sala de Festivales Antonio Paoli, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, para deleitar a ese público fiel que adora escucharlo cantar y sonear.

Y es que luego del trascendental primer concierto de El Caballero de la Salsa para cerca de 7,000 personas en el Coliseo de Puerto Rico, el interprete reconoce que por limitaciones debido a la pandemia del COVID-19, mucha de su fanaticada quedó fuera del recinto y ahora podrá disfrutar de parte de su repertorio, pues son innumerables los éxitos de este salsero que cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas.

Como todo artista de su calibre, Gilberto Santa Rosa tiene canciones que no pueden faltar en sus conciertos. Por eso, compartió, en menos de dos minutos, cuáles son esas melodías infaltables en cada una de sus presentaciones.

A continuación, las predilectas de su fanaticada y su compositor:

1. “Perdóname” (Jorge Luis Piloto)

2. “Conciencia” (Omar Alfanno)

3. “Vivir sin ella” (Omar Alfanno)

4. “Que alguien me diga” (Omar Alfanno)

5. “Conteo regresivo” (Juan José Hernández)

6. “La agarro bajando” (Javier Montes)

7. “Si te dijeron” (Víctor Manuelle)

8. “Qué manera de quererte” (Luis Emilio Ríos)

9. “Almas gemelas” (Jorge Luis Piloto)

10. “Mentira” (bolero de Gustavo Márquez)

Estas canciones no son solo las preferidas del público, sino también del cantante puertorriqueño, pues confiesa que todas sus canciones son sus favoritas. “Me encanta cantar mi repertorio. Canto mis canciones con el mismo entusiasmo y el mismo gusto de cuando las grabé. Me han dado mucha suerte”. Suerte es lo que tendrán los seguidores que vayan a disfrutar de “Camínalo Pa’ Bellas Artes”, pues el salsero no solo estará feliz por compartir su música, sino porque celebra este sábado 21 de agosto su cumpleaños número 59.

Aunque no es la primera vez que una de sus presentaciones coincide con su cumpleaños, pues ya festejó uno en la vecina República Dominicana, este es especial. “Qué mejor regalo que pasarlo cantando en mi país, en el Centro de Bellas Artes, que yo atesoro mucho, me encanta, y tengo muchos y gratos recuerdos de conciertos que he cantado ahí”. “Esto va a ser una fiesta doble”, asegura.

De otra parte, el salsero adelantó que tan pronto como en el mes de octubre comenzará una gira “que se quedó en el tintero” en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo ciudades en las que nunca se ha presentado como Nashville, Tennessee; Lubbock, en Massachusetts, entre otras, en las que existe una comunidad latina bastante nutrida a quienes quiere alcanzar con sus letras. La gira, que durará hasta noviembre, será por carretera, un gran atractivo para Gilbertito pues adora conocer lugares a través de una travesía sobre ruedas.

Esta tarde, a las 3:30 p.m., el cantante compartirá con los seguidores de El Nuevo Día mediante un Facebook Live.

Aún quedan disponibles boletos para la función del viernes a través de Ticket Center y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce. Este concierto es una producción de Rafo Muñiz para Prolat Entertainment. Así que si aún no has comprado, “Camínalo Pa’ Bellas Artes”.