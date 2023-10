Como si los años no pasaran ni pesaran… Al recibir esa plétora de energía, en los movimientos que hacen, los pasos de baile que dan, la resonancia de la voz, el entusiasmo con que saludan y el sentido del humor con el que salpican, pareciera ser el mismo de hace 45 años, cuando el cantante de merengue Jossie Esteban y el músico y arreglista Alberto “Ringo” Martínez irrumpieron en los escenarios, junto a la Patrulla 15.

Ambos aseguran que cada día están mejor. Entre risas hacen un viaje en el tiempo, cuando rememoran los bailables en el Palladium, el Villa Real y el Xanadú, así como en las fiestas patronales y actividades privadas en Puerto Rico, que desde la década de 1980 en adelante se fueron abriendo paso en el género del merengue y llegaron a ser acogidos con gran cariño por el público boricua.

“Hace poco me mandaron una fotografía. Y me preguntaron, ¿reconoces eso? Yo dije, ‘yo como que he visto ese lugar’. Y era en Xanadú. Ay, Dios mío, me llegó como una caravana de recuerdos. Esa época tan linda, los 80. ¡Qué años tan bellos eran esos!”, indicó el músico, cocreador de La Patrulla 15 en 1978 y Las Nenas de Ringo y Jossie para el 1987.

Regresar a uno de los escenarios de Puerto Rico, para Ringo se convierte en un sueño hecho realidad, pues aun cuando este reside en esta isla, le llena de orgullo juntarse con Jossie Esteban para reencontrarse con el público en un espectáculo al que han denominado “Recordar es vivir”.

“Para mí es un sueño hecho realidad llevar a una de las agrupaciones, yo diría que la más taquillera de las historia que ha habido aquí en Puerto Rico, y hacer un concierto del 45 aniversario, yo nunca pensé en eso. A uno cuando le llega dice, ¡wow! Eso es tan interesante, la verdad. A mí me llena de orgullo”, expresó el productor musical.

Mientras, para Jossie Esteban, – ataviado con gafas, gorra con brillo, camisa y pantalón con estampados contrastantes-, se trata de un nuevo comienzo, que recibe con sumo agradecimiento.

“Cuando nosotros empezamos acá, veníamos con toda esa fuerza, esa energía. Para mí es un nuevo comienzo de esa fuerza que tenemos que brindarle. Tantas personas que nos han apoyado y los medios de comunicación, todo ese público bello y hermoso que cada día nos hizo florecer en cada concierto, en cada patronal, en todo Puerto Rico”, dijo la voz de “Noche de copas”, quien junto a Ringo y La Patrulla 15 se presentará el sábado 4 de noviembre, desde las 9:00 p.m. en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile, en San Juan.

“Nosotros nacimos aquí y somos hijos de ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Estamos contentos y gozosos. Es un nuevo comienzo para nosotros. Yo creo que para los artistas siempre es un nuevo comienzo. Yo, cada día, cada amanecer, cada despertar, le doy gracias a Dios primero. Porque es un nuevo comienzo y parte de eso es el que la gente se disfrute ese conciertazo”, recalcó Jossie Esteban, quien se considera “domirriqueño” al desarrollarse su carrera en esta isla, desde sus inicios.

El intérprete de innumerables éxitos aseguró en entrevista con El Nuevo Día que hoy en día se siente más seguro de lo que hace, incluyendo que está cantando mejor.

“Cuando me dicen que estoy cantando mejor, cojo como un guille y digo, ese soy yo, gloria a Dios. Me siento contento porque a los artistas, nosotros los que cantamos, pues, nos bajan los tonos y no podemos subir y todo, pero yo he mantenido la calidad de mis temas, mantener los tonos siempre donde debe de ser. El día que yo no pueda cantar, yo me retiro con honor y me sonrío”, agregó el cantante.

Ringo Martínez y Jossie Esteban (Carlos Rivera Giusti)

Junte ganador, entre lo romántico y lo jocoso

Durante la unión entre Jossie Esteban, Ringo Martínez y La Patrulla 15 por varias décadas, convirtieron en éxitos más de una centena de merengues, y crearon más de 20 álbumes musicales, por lo que se preparan para una noche plagada de un repertorio memorable, que se juntará con sus ganas de poner a bailar al público que se dé cita.

“Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente. Si tú la ves, hazte amigo como hermano, ven entrégamela en la mano”, comenzó a entonar Jossie Esteban al recordar los temas románticos que popularizaron como “Acaríciame”, “Si tú me dices”, “Yo te voy a hacer llorar” y “Sin tu cariño”, sin dejar de lado aquellos jocosos como “Pirulo”, “El Tiguerón” y “Pegando el pecho”, entre tantos otros.

Precisamente, para Jossie Esteban, una de su mayor aportación a la música ha sido tener un estilo único y propio al interpretar canciones muy románticas y muy jocosas del diario vivir que el público hizo sus favoritas.

Ha sido una dupleta con una fórmula ganadora, quienes se han dado a conocer como “Los Soberanos” en el mundo musical. Su álbum debut “El Cuchu Cu Cha” fue un éxito, y de ahí en adelante su vocación y disciplina se juntaron con otros atributos para llevar el merengue a un sitial, en el que aseguran que prevalece.

“Yo diría que hay muchos factores. Buenas producciones, buena voz, buena música, buenos temas, la promoción era muy buena. En ese momento la radio sonaba mucha música y, todo eso, yo diría que fue el éxito Jossie Esteban y la Patrulla 15, por eso prácticamente viajamos del mundo. Habían muchas orquestas de merengue para ese tiempo, pero diría que fuimos de los primeros grupos que fuimos a las Islas Canarias”, compartió Ringo.

Aún con tantas vertientes musicales en la actualidad, Jossie Esteban ve el merengue mejor que en sus comienzos, pues junto a la experiencia que posee y ese sentimiento de nuevos comienzos, lo ve desde ese punto de vista.

“Para mí, honestamente, yo lo veo mejor. ¿Por qué? Porque tantos años de Jossie Esteban, la Patrulla 15 y Ringo, nosotros haciendo música, para mí, como te dije, estoy como en un comienzo. Como ustedes están aquí entrevistándonos a nosotros, yo me siento como un niño y saber que vamos a estar compartiendo con tantas personas que se gozaron la música de nosotros, y que van a decir, ¡wow! Va a ser una noche de muchos recuerdos”, añadió el artista, quien resaltó sus recientes presentaciones en Panamá y Guatemala ante miles de personas.

Previo a su encuentro con los boricuas, el concierto de Jossie Esteban, Ringo y La Patrulla 15 se presentará el 28 de octubre en el Salón Fiesta del Hotel Jaragua en Santo Domingo, República Dominicana. Allá contarán con el Conjunto Quisqueya como invitados especiales. Sin embargo, para su concierto en Puerto Rico prefirieron reservarse el nombre del invitado especial, que les acompañará, para que se trate de una sorpresa. Luego de su paso por la isla, continuarán su gira de aniversario por varias ciudades de Estados Unidos.