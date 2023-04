Tras su presentación en Coachella 2023, Bad Bunny anunció una colaboración con Grupo Frontera. Tal parece que el cantante se encuentra experimentando con nuevos géneros musicales y ahora lo hizo con el regional mexicano.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es uno de los artistas más escuchados de la actualidad. Sus canciones acumulan millones de vistas en plataformas como YouTube y Spotify.

Recientemente, le dio un giro a su trayectoria al publicar “un x100to”, pista que mezcla su característico estilo de voz con el ritmo del regional mexicano. Por lo que sus fans no tardaron en dejar sus impresiones por medio de redes sociales.

El anuncio de la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera cayó por sorpresa a sus seguidores. Aunque no es la primera vez que el “Conejo Malo” prueba un estilo diferente a lo largo de su trayectoria.

PUBLICIDAD

En octubre de 2019 estrenó el tema “Soy el Diablo” junto a Natanael Cano. Asimismo, entre sus colaboraciones también destaca la participación de Julieta Venegas, Romeo Santos, Bomba Estéreo y Gorillaz.

Inspirada en una expareja

La pista es una composición de Edgar Barrera. El tema se clasifica como cumbia-norteña y narra una historia de desamor, en la que una persona extraña a su ex y decide volver para recuperar su cariño.

La letra de “un x100to” incluye estrofas como:

“Me queda un por ciento. Y lo usaré sólo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa’ qué te miento?”

“Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto. Ya nada me hace reír. Sólo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti”

“Prendo para irme a dormir. Porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí. No he mandado los mensajes, siguen todos ahí”

“Wow, qué mucho me ha costao. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos. Me duele ver que tú sí has mejorado”.