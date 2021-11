LAS VEGAS.— Rubén Blades es homenajeado esta noche como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación, encargada de entregar el Latin Grammy, en un concierto benéfico en el que múltiples estrellas lo serenarán con versiones de sus clásicos.

Luego que el año pasado no se otorgó el reconocimiento debido a la pandemia, el músico, actor y activista panameño recibirá el honor por su compromiso continuo con la lucha por la justicia social y por promover cambios positivos y significativos en las comunidades latinas y más allá a través de canciones como “Prohibido olvidar”, “Buscando América” y “Desapariciones”.

“Rubén Blades es un artista realmente emblemático que ha inspirado a varias generaciones con la impactante e inteligente letra de sus canciones, y cuya genialidad ha promovido la justicia en todos los niveles de la sociedad”, dijo en junio Gabriel Abaroa Jr., entonces presidente y director ejecutivo de la academia, cuando se hizo el anuncio. “Ya que el activismo y los movimientos a favor de la justicia social han predominado en nuestra conversación colectiva del último año, en este momento no hay nadie más merecedor del homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina”.

ARCHIVO - Rubén Blades canta en la 18va entrega anual de los Latin Grammy, el 16 de noviembre de 2017 en Las Vegas. El músico, actor y activista panameño es homenajeado como Persona del Año 2021 de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 17 de noviembre de 2021 en un concierto benéfico en el que múltiples estrellas lo serenarán con versiones de sus clásicos. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo) (Chris Pizzello)

Blades, en tanto, se expresó agradecido con la mención, que compartió con aquellos que lo han ayudado a lo largo de su carrera.

“El éxito nunca es producto del esfuerzo de un solo individuo, es consecuencia de muchas contribuciones y de la voluntad y talento de otras personas. Hoy doy gracias a todos los que hicieron posible el éxito de mi carrera como músico y compositor”, dijo entonces el ídolo de la salsa en un comunicado.

Blades fue una figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, con canciones clásicas que incluyen “El cantante”, “Pedro Navaja” y “Plástico”.

Como actor, ha trabajado en más de 50 producciones de cine y televisivas, en inglés y en español, incluyendo la serie “Fear The Walking Dead”, en el papel de Daniel Salazar, y películas como “Once Upon a Time in Mexico” (“Érase una vez en México”), “Predator 2″ (”Depredador 2″) y “Hands of Stone” (“Manos de piedra”).

Además de sus logros artísticos, cursó estudios de derecho en la Universidad de Panamá y Harvard y entre 2004 y 2009 ejerció como ministro de Turismo de Panamá.

El premio a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación se otorga a músicos de herencia iberoamericana no sólo por sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus esfuerzos humanitarios.

Entre los homenajeados anteriores están Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

Las ganancias recaudadas en la gala a la Persona del Año se destinan a obras benéficas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY.