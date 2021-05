Al otro lado de la pantalla aparece la cantante mexicana Thalía con una amplia sonrisa y su característica melena hasta la cintura. Se encuentra en Nueva York, ciudad que ha escogido para hablar de su nueva producción discográfica “desAMORfosis”, que surgió como parte de las reflexiones que tuvo en plena pandemia.

El año pasado, la intérprete presentó su segundo disco infantil, “Viva Kids Volumen 2”, en el que colaboraron sus hijos Sabrina (12 años), y Mateo, (8 años), frutos de su relación con el empresario Tommy Mottola. Pero este nuevo disco -que sale hoy 14 de mayo- es lo contrario a un álbum para niños y niñas. Es un trabajo más adulto en el que Thalía habla de las diversas etapas del amor acompañada de una diversidad de ritmos latinos/urbanos y colaboradores como Maffio, Myke Towers, Mau y Ricky, Farina & Sofía Reyes y Banda MS.

La producción, que cuenta con 14 canciones, se acerca mucho a “Valiente”, disco que lanzó en el 2018 y que, al igual que éste, contó con varios artistas invitados. Sobre este nuevo álbum, la pandemia, las redes sociales, sus hijos y su vida, conversamos con la artista, quien anhela volver a Puerto Rico en un futuro cercano para disfrutar de sus playas, su comida y su gente.

Hola, Thalía. Qué bueno saludarte, aunque sea a través de esta ventanita virtual.

Qué maravilla esta pantallita que nos permite conectar con nuestra gente y qué maravilla estar aquí.

Primeramente, ¿cómo te encuentras y cómo has llevado esta pandemia?

Ha sido un proceso y todos estamos lidiando con esta vulnerabilidad en el último año plus y la verdad que ha sido como un salto interno sí o sí el que hemos tenido que dar para reflexionar cómo hemos venido llevando nuestra vida y cómo la queremos. En mi caso, me ha ayudado mucho en estos momentos el desarrollar este disco “desAMORfosis” porque fue como ese analizar esos desamores, amores, que de una u otra manera han sido una metamorfosis para ser quien soy hoy. Esa es la historia de este disco con el que quiero llevar alegría, amor, luz a toda mi gente.

¿Cómo fue el proceso de llevar a cabo este álbum?

Este disco tiene el sello de mi discografía que es el sello de mi voz, de la estructura de mis canciones, es un sello más pop que es mi columna vertebral. Pero a mí siempre me ha gustado explorar diferentes géneros a lo largo de mi discografía, entonces, esto definitivamente no se queda atrás porque he tenido la fortuna en este álbum de colaborar con grandes productores, grandes colegas y cantautores, como Tainy, como Trooko, Icon, Edgar Barrera, Elena Rose, Jhay Cortés, tantas personas que han sido parte de este álbum, que me han dado un pedazo de su corazón y me han alegrado estas canciones.

¿Por qué desamorfosis?

El disco presenta 14 canciones que cuentan el proceso del amor que es el encuentro, el enamoramiento, la piel, la caída de la venda de los ojos cuando te das cuenta que quizás no era lo que te imaginaste, el desamor, el tratar una vez más. Todo lo que es el proceso del amor hasta que entiendes que el amor tiene que empezar por ti, que lo más importante es el amor propio. Entonces, es ese círculo perfecto en 14 canciones donde hablas del desamor, el amor, es la desamorfosis.

¿Cómo ha sido tu metamorfosis musical en la pasada década?

Siempre aprendiendo, siempre creando, esforzándome por hacer algo diferente, donde valide yo mis emociones, mi forma de ver la vida. A lo largo de mi discografía he explorado muchas facetas mías y me he dado cuenta que soy una persona que tengo buen sentido del humor y que puedo hablar del amor, puedo hablar de las cosas irreverentes o de temas tabú, o de sexo, de cosas románticas, o sea que tengo como una fusión de diferentes personalidades en una que me conforman y hoy me siento súper libre de decir y hacer lo que quiera y valoro mucho el seguir aquí con el amor de mi público.

Y ese hacer lo que quiera te lo ha dado la experiencia de vida.

Sí. Además, creo que es tan importante ser auténtico, ser uno mismo y respetar esa personalidad. En mi caso, siempre hubo personas que trataron de bloquearme, que trataron de cambiarme, que trataron de hacer pensar de otra manera, pero siempre mi personalidad prevalecía, salía y peleaba y luchaba por mis ideas. Eso siempre lo tuve desde muy chica y hoy se ha amplificado, es como que a mí me vale lo que piensen. That’s me and that’s it.

Aunque todavía no salimos de la pandemia, ¿has pensando en empezar a organizar tu gira musical o alguna presentación?

Realmente no he pensado en eso porque hay un camino largo que recorrer y cada día es como que te enfrentas a una nueva mutación de esto y es como una historia que todavía no se ha podido agarrar. Entonces, mientras más estemos nosotros protegiéndonos, cuidándonos, protegiendo a los demás, esto puede encontrar un mejor camino. Por lo pronto, estas plataformas digitales y todo lo que se ha abierto para nosotros en la industria a través de plataformas digitales creo que ha sido y es una gran herramienta para seguir comunicándonos con nuestro público.

Hablando de redes sociales y estas plataformas digitales, ¿cómo ha aportado a tu carrera las redes sociales?

¡Me encanta! Siempre he sido como “techy”, muy tecnológica, y siempre me ha gustado. Desde www.thalia.com, donde me hacía mi selfie con mi cámara de vhs, todo ese archivo está ahí, so, para mí todo lo que ha sido las redes sociales fue como pasar como mantequilla de algo que a mí me gusta en algo más práctico. Y de pronto hago un vídeo para YouTube, una historia para Instagram, me comunico en Twitter y de pronto me meto a FB y hago una miniserie. Entonces, creo que eso me ha facilitado, uno, seguir en contacto con toda mi base de fans que siguen ahí apoyándome y que les agradezco porque son los que me impulsan siempre, y dos, a los que me están descubriendo de las nuevas generaciones, los que dicen la TikTokera Thalía o la influencer, o Instragramera, YouTubera, y de pronto encuentran que hay una cajita de pandora que se abre y sale Thalía con todo lo que hay detrás. Y eso me encanta.

¿Cómo reaccionan tus hijos a su mamá influencer?

Ellos se sorprenden. De pronto se encuentran con mamá y a ellos le gusta y emociona, pero ahora, no les gusta nada el ámbito de mamá y papá, del artista. Ellos son más creadores de animaciones, historias y guiones.

Hace tiempo que no se te ve actuar, ¿eso forma parte de tu pasado?

Me encanta actuar, me fascina, pero creo que quedé atosigada, como empachada, como cuando comes mucho de lo mismo que ya no quieres comerlo nunca más porque era como mucha gente siempre encima de mí. Que si te peinan, que te arreglan, que te ponen el micrófono, que te están diciendo, que tienes que decir, que tienes que volver a llorar, que tienes que darle un beso alguien, que una cachetada, o sea, me quedé argentada y necesitaba un break. Ya ahorita me siento como que se me está quitando el empacho, pero es esperar a que llegue un guion interesante.

A pesar de la pandemia, el año pasado fue muy productivo para ti, lanzaste un disco de niños y además grabaste varios temas que aparecen en este disco.

Dentro de la pandemia estuve muy productiva siempre tratando de animar a la gente. Encima de ser cantante, de ser actriz, de ser empresaria, yo entretengo. Soy una persona que me gusta entretener de alguna u otra manera y para mí fue tan pesado ese principio de la pandemia que era una necesidad para mi crear, que distrajera a la gente, que elevara los espíritus.

La semana pasada celebramos el Día de las Madres, ¿cómo te cambió la maternidad?

Es lo más bello que me ha pasado, es lo más hermoso el tener estos dos seres a mi lado en mi vida y de alguna manera el poder ayudarlos en su emprender, en su camino, eso ha sido para mí una gran bendición y un gozo. El tenerlos, verlos, acompañarlos, el que rían, lloren, se frustren, el que pueda estar ahí uno apoyándolos, eso es un regalo para mí.

Este año celebras tus 50 años, ¿cómo te sientes y cómo lo vas a celebrar?

Estoy muy contenta y emocionada porque me parece que es un regalote de vida. Estar así, pujante y con salud, estar aquí, y creativa y con la oportunidad siempre que me da el público es una bendición y estoy ansiosa de celebrar mi no cumpleaños. Me quedé energéticamente en mis 25 años, así me siento y así creo que seré hasta el final. Creo que voy a tener esa vitalidad. Creo que se trata de vivir en el agradecimiento.

¿Cuándo te podremos esperar por acá?

Me urge estar por allá, poder acercarnos en algún momento, cuando sea posible. Poder echarme unos bacalaítos por ahí deliciosos que me encantan, unos coquitos, disfrutar de ese mar tan deliciosos que es como una tina que gozo muchísimo. En algún momento nos veremos por allá.