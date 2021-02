El novel exponente Adiel desea convertirse en el primer artista urbano chileno que exporte su talento al resto del mundo.

Así lo expresó a El Nuevo Día tras el lanzamiento de su primer sencillo profesional “14 F” , un tema romántico que estrenó el Día de San Valentín con la ayuda de Jowell del dúo Jowell y Randy.

“Chile se destaca por ser un país que consume mucha música urbana de Puerto Rico, pero no tenemos ningún exponente como J Balvin, Maluma o Daddy Yankee. Nosotros no exportamos cantantes urbanos los consumimos. Ante esa necesidad de no haber cantante urbanos, mi meta es ser el artista que lleve la bandera de mi país de Chile en reguetón. Adiel sea el reguetón de Chile”, sostuvo el intérprete chileno.

El vocalista, cuyo nombre real es Christopher Olivares, lleva varias semanas en la isla trabajando de la mano del reguetonero Jowell y su equipo en la compañía disquera Welldone Music.

El joven conoció al reguetonero boricua a través de las redes sociales y Jowell lo invitó a Puerto Rico para trabajar y filmar el video de su sencillo.

“Lo que me gustó de Adiel es que tiene el flow. Además de cantar compone, produce y sabe de música. El flow de él lo puedo mezclar con cualquier voz de artistas de Puerto Rico y pasa como si fuera boricua. Tiene muchas cualidades para desarrollarlo como un gran artista de reguetón. Es cuestión de encaminarlo y quien sabe y sale una estrella de su país”, mencionó Jowell en entrevista vía Zoom.

El tema “4 F” es un reguetón romántico, en el cual el intérprete describe lo que significa la mujer amada y su amor hacia ella.

“La canción transmite eso que sentimos cuando nos enamoramos por primera vez, donde el ser que amamos se convierte en nuestra persona favorita y con quien queremos pasar el Día de los Enamorados y cada día especial. Es una canción muy especial”, expresó Adiel, quien escribió la letra.

De su visita en la isla dijo que le encanta la hospitalidad de los puertorriqueños y “espero que los boricuas acepten mi música”

“Desde Puerto Rico espero poder llegar a otros países, trascender y quedarme a lo largo del tiempo trayendo buena música al espectador”, concluyó el intérprete que se hospeda en Trujillo Alto.