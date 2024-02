Afinan detalles para el espectáculo tributo a Barry Manilow

Para llevar a la Sala de Festivales la música de este emblemático cantante estadounidense, el concierto incluirá clásicos temas como “Copacabana,” “Mandy,” “I Write Songs” y “Looks Like We Made It”, entre otros éxitos. El show será el 24 de febrero en el Centro Bellas Artes de San Juan y lleva por nombre “Could It Be Magic”, uno de los temas más populares del artista.