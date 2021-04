Desde su primera audición en “American Idol”, la boricua Alanis Sophia cautivó la atención del jurado y el público. El pasado domingo, luego de posicionarse en el “Top 16″, la joven de 19 años quedó fuera de la competencia que se transmite a través de ABC.

A pesar de que no recibió la cantidad suficiente de votos para pasar a la siguiente ronda, la natural de San Juan dijo sentirse agradecida por haber cumplido su sueño.

“Primero, solo quería agradecer a mi familia y amigos que siempre han estado ahí y me han apoyado a lo largo de mi carrera. Los voy a extrañar, chicos y estaré muy feliz de reunirme con ustedes pronto. Segundo, gracias a los fans. Su apoyo través de comentarios y votos significa mucho para mí. He cumplido mi sueño de llegar a personas de todo el mundo y realmente los aprecio a todos y cada uno de ustedes. Finalmente, gracias a American Idol y a todo el equipo de producción. Hice tantas conexiones y construí nuevas amistades increíbles. He aprendido mucho y he crecido, no solo como artista, sino también a nivel personal. No puedo esperar a ver qué me depara el futuro. De vuelta al estudio”, sostuvo Alanis Sophia quien recide en Florida hace 14 años.

PUBLICIDAD

Desde un principio la puertorriqueña se destacó por la reacción que causó a los jueces -Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan- con su interpretación del tema “Anyone” de Demi Lovato. Además, en una ocasión, la también exconcursante de “La Voz Kids” dijo en en entrevista con El Nuevo Día que su dotes artísticos son una herencia familiar.

“Mi familia siempre ha sido bien musical. Mi tío toca la batería, mi mamá tocaba con bandas en Puerto Rico, mi hermana toca la batería y mi hermano dibuja. Tengo las artes en mi sangre y de ahí sale mi amor por ellas”, apunta Álvarez-Sánchez quien también toca la guitarra y está tomando clases de piano.