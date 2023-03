No hay nada como hacer lo que más te gusta y, de paso, ayudar a una buena causa. Eso es exactamente lo que hará el cantautor puertorriqueño Alberto Carrión dentro de unas semanas cuando se presente el domingo, 26 de marzo de 2023, a las 4:30 p.m. en Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Además de interpretar sus grandes éxitos, el evento servirá para recaudar fondos, que saldrán de parte de la taquilla recaudada, para la fundación Kids 4 Green Culebra, que tiene como finalidad trabajar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida, la salud, la educación y el fortalecimiento socio emocional de los niños y jóvenes culebrenses desde hace más de 16 años.

La decisión de participar en este íntimo concierto fue una fácil y rápida. “Mi representante, Yolanda Díaz, me llamó y me comentó que había surgido la posibilidad de hacer este concierto para beneficio de Kids 4 Green Culebra, y enseguida dije que sí, porque yo soy medio culebrense”, explicó el artista cuya carrera profesional comenzó a principios de la década de 1970. “Yo pasé muchos años de mi vida allí a partir de 1973, más o menos. Empecé a ir a Culebra y, enseguida me enamoré de la isla y adquirí una casa. Por lo que llevo vinculado a Culebra desde entonces. Tengo grandes amigos allí, a quienes quiero muchísimo y, por ende, le tengo mucho aprecio y mucho cariño a la isla. Así que cuando me piden que haga algo para ayudar a Culebra y que envuelve cantar, digo que sí enseguida”.

Ese vínculo tan estrecho que tiene con Culebra, le permite a Carrión conocer de primera mano los problemas sociales que enfrenta la isla municipio, sobre todo los que afectan a la juventud. “En Culebra, en Vieques, en San Juan o donde sea, cuando los muchachos llegan a la adolescencia, se ponen un poco rebeldes, algo que es natural y normal. Lo que ocurre en Culebra es que no tienen alternativas de recreación sana una vez están fuera de la escuela”, detalló el hermano de la actriz Camille Carrión. “Por eso, hay que evitar que caigan en las drogas y en malos pasos. Por lo que es muy importante empezar desde pequeños a educarlos, incluyendo a los padres para darles herramientas de cómo bregar con la situación y entiendo que Kids 4 Green Culebra hace un trabajo excelente en ese sentido”.

La organización sin fines de lucro, que dirige la líder social Mitzy Pérez Morales, promueve en los niños y jóvenes de la isla municipio la importancia de conocer y de practicar los valores sociales a través de talleres vivenciales que los guía a través de su desarrollo. Esto con el fin de criar ciudadanos íntegros, responsables, exitosos y agentes de paz para nuestra sociedad.

Presentación en Punto Fijo

El espectáculo que dará Carrión en Punto Fijo, será uno íntimo, donde la pasión, el amor y el patriotismo estarán presentes en cada tema que cante acompañado por el pianista Martin Nieves. “Voy a interpretar muchas canciones mías como ‘Amanecer Borincano’, ‘Los colores de mi tierra’, ‘Camino abandonado’, una de mis favoritas, y ‘Solo un instante’, que fue cantada por Lucecita Benítez tantas veces”, detalló el padre de tres hijas. “También me gusta interpretar canciones de Joan Manuel Serrat, de Alberto Cortés, de Pablo Milanés y de diferentes compositores puertorriqueños como Antonio Cabán Vale “El Topo” y de Silverio Pérez, como ‘Ensillando mi caballo’. Es el tipo de música que a mí me gusta, que me llena y que disfruto compartir con el público”.

Para el artista, esta será una ocasión muy entrañable, similar a estar en la sala de su casa tocando frente a un grupo de amigos. El cantante de 72 años lleva cerca de 15 años retirado de la industria de la publicidad, donde grababa canciones para anuncios, como la mítica “Los colores de mi tierra”. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto musical con su hija mayor, Cristina, del cual no puede dar detalles, pero del que se verán los frutos en un año, más o menos. Eso sí, Carrión indicó que se mantendrá activo dando espectáculos musicales durante todo el año.

Para boletos e información, llama al 787-303-0334 o accede a: www.prticket.com.