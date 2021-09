En la industria de la música urbana hay varias figuras que han sido instrumentales en el éxito de muchos de los exponentes de la vieja y de la nueva escuela del reguetón. Además de ser una leyenda dentro del género, el productor musical Alex Gárgolas también se ha caracteriza por crear tendencias en los ritmos y los sonidos que luego se convierten en estándares de la industria.

Todos esos elementos se ven reflejados en su primer álbum en 14 años, bautizado como “Gárgolas Forever”, que está compuesto por 18 temas donde colaboran un sinnúmero de exponentes del género urbano sumamente conocidos como Farruko, Arcángel, Eladio Carrión y Rauw Alejandro, entre otros, junto con varios jóvenes que están comenzando a darse a conocer, como es el caso de Jambene, Young Hollywood y Lil Joe Joe, entre muchos otros.

“Este álbum me lo gocé de principio a fin. Le puse “Gárgolas Forever” porque la música que hicimos es una que va a durar por siempre. En este caso, lo que tratamos de hacer fue música que no entrara dentro de un género per sé”, indicó el productor, cuyo nombre de pila es Rafael Alexis Quiles. “Hay muchos temas aquí que no encajan en lo que es reguetón o no encajan en lo que es pop, es una música que tú puedes escuchar de aquí a cinco años y la vas a seguir escuchando como si fuera nueva”.

De hecho, Gárgolas clasifica la música de su nuevo álbum como “world beat”, la cual se puede escuchar en cualquier lugar, ya sea una discoteca, al hacer ejercicios, al manejar un auto, entre otros. “No me quise limitar al reguetón, sino que busqué hacer un álbum que cualquier tipo de público lo puede escuchar, gozar y disfrutar, sin importar la edad y el género”, mencionó el artista de 53 años sobre el álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Tidal y YouTube, entre otras.

En este caso y al igual que ha hecho en otras producciones musicales, Gárgolas selecciona primero al cantante con el que quiere trabajar y luego le da vida a la música. “Yo trabajo bien diferente. Escojo primero a los artistas que creo que pueden dar la talla en el álbum y los contacto. En el caso de ‘Gárgolas Forever’ arranqué por Arcángel, a quien luego le llevé el tema ‘Por la ciudad’ ya diseñado, con un sonido más de club, más retro, pero a la misma vez con sonidos actualizados”, explicó el productor nacido en Bayamón. “Una vez que grabamos ese tema de Arcángel, lo usé de base para crear el concepto del álbum. De esta forma, los otros artistas se fueron adaptando a lo que había hecho Arcángel”.

El éxito que ha tenido el álbum en tan solo unos días desde que está disponibles en las diferentes plataformas digitales ha sido uno muy sorprendente y gratificante para Gárgolas. “He tenido mucho ‘feedback’ de los fanáticos y sabía que teníamos un disco duro, pero no me imaginaba hasta dónde iba a llegar este álbum”, mencionó el músico, quien trabaja como productor ejecutivo del sello discográfico Rimas Music, sello discográfico de artistas como Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora, Jowell & Randy y Tommy Torres, entre muchos otros. “En pocos días se ha posicionado entre los primeros a nivel mundial y estoy bien feliz y bien agradecido, tanto con los artistas, como con los productores musicales y con el público que ha puesto este álbum entre sus favoritos”.

Nuevas generaciones

Algo en lo que las producciones de Alex Gárgolas siempre se han caracterizado es en darle la oportunidad a nuevos talentos para que se luzcan cantando, algo que ocurrió con cantantes como Daddy Yankee, Nicky Jam, Tito el Bambino, Farruko, Randy y Arcángel, entre muchos otros.

En el álbum “Gárgolas Forever” se pueden escuchar a exponentes que, en opinión de Gárgolas, van a ser grandes estrellas en un futuro cercano. “Es es el caso de Robi, que es un chamaquito talentosísimo, Jambene, de la ciudad de Caracas, en Venezuela, y de Lil Joe Joe, otro chamaco que va a tener mucho éxito”, explicó el empresario. “Esta generación tiene una gran disposición para trabajar y se esfuerzan mucho para darse a conocer. En una noche no te graban un tema, te graban hasta 2 y 3 temas, versus hace 10 años que había que correr detrás de un artista hasta seis meses para que te entregara un tema. Esta generación está llena de muchachos dispuestos, espectaculares y bien talentosos”.

Otros cantantes que participan del álbum incluye a Alex Rose, Big Soto, Brray, Caleb Calloway, Carlos Arroyo, Darell, Joyce Santana, Juanka, Luar La L, Lyanno, Mora, Omy de Oro, Paulino Rey y Young Martino.

Origen del nombre Gárgolas

El experimentado compositor recibió el apodo de Alex Gárgolas hace unos 30 años atrás, cuando era un jovencito que disfrutaba la vida nocturna y las discotecas, por lo que llegaba al amanecer a su casa. “Llegaba a mi casa, a eso las 7:00 a.m., dormía todo el día, me levantaba, me bañaba, comía y salía afuera y mis vecinos me veían casi como a las 8:00 p.m. Luego me decían ‘tú eres como una gárgola o como Drácula, que duermes todo el día y sales de noche”, explicó el puertorriqueño mientras reía. “De ahí viene el nombre de Alex Gárgolas, que por cierto me lo puso Rey Pirín y así me quedé”.