Los pasados seis años para el joven salsero Alméstica han sido un cúmulo de lecciones para conocer el negocio de la música.

Nueve años antes de eso cantó ópera y descubrió que su mejor instrumento es la voz, aún cuando domina el piano y la guitarra.

Ahora con la suma de su experiencia y talento, el novel cantante y músico se lanza en el ruedo de la salsa con el estreno del sencillo “No mires para atrás”, tema que escribió en el 2016 y que según afirma presenta la esencia del “yo del 2022″.

Jomar Alméstica, nombre de pila del artista de 23 años, lanzará este viernes, 8 de julio el sencillo musical acompañado de su primer video. Previo a este lanzamiento Alméstica había difundido dos temas de su autoría. Trabajó con diferentes equipos de la industria musical y sellos disqueros sin concretar la visibilidad para dar a conocer su proyecto musical. La experiencia le sirvió para tomar control de su carrera y conocer qué es lo que desea proyectar.

El músico natural de Caimito en San Juan, orgulloso de su afrodescendencia, sostiene que con el nuevo tema musical por primera vez siente que está abriendo puertas y haciendo ruido para entrar con fuerza en el género de la salsa.

El novel cantante que además compone y realiza los arreglos de sus temas comenzó a cantar a los 11 años al ser aceptado en la escuela especializada en música Ernesto Ramos Antonini, la Libre de Música en Hato Rey. Fue allí donde estudió teoría musical y aprendió canto lírico por los próximos seis años. Luego entró al Conservatorio de Música de Puerto Rico para realizar su bachillerato en ejecución en canto, enfocado en la ópera por tres años adicionales.

Según cuenta en el 2016 escribió el tema “No mires para atrás”, cuando se dedicaba a cantar temas popularizados por las Estrellas de La Fania y decidió engavetar el tema de su autoría.

“Este tema tiene un valor emocional grande porque fue el primero que escribí y lo guardé. Para aquel entonces estaba superando unos momentos complicados de mi vida y la escribí como un desahogo. La letra habla de que ya lo que pasó pasó y hay que tomar las cosas como una nueva oportunidad para seguir hacia adelante. La verdad es que he lanzado dos canciones. Sin embargo este se siente como mi primer lanzamiento por el valor sentimental que tiene y porque está acompañado de un video musical. Ahora siento que como en el pasado no tuve la fortuna de contar con un equipo de trabajo que me acompañara, ahora de verdad lo veo distinto. Siento que estoy haciendo lo correcto”, comenta el cantante que luce su cabello un afro al estilo de los años 70 y prefiere igualmente utilizar ropa que evoque esa época tan exitosa para la salsa alrededor del mundo.

Alméstica asegura que sus influencias musicales en la salsa a nivel vocal fueron el “Cantante de los cantantes”, el fenecido Héctor Lavoe y a nivel musical Rubén Blades.

“Mi recuerdo de ser cantante viene desde pequeño, ya que en tercer grado yo decía ‘quiero ser cantante’. La canción que me marcó fue ‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades, pero la voz que me tenía vuelto de loco por la admiración era de la Héctor Lavoe. Papi era cocolo y yo soy más cocolo. De Lavoe canto hasta los boleros”, menciona.

El compositor que se propone lanzar varios sencillos previo a que su primer álbum salga al mercado, aclara que el hecho de que elija la salsa como su género principal no quiere decir que se va a encasillar en la clave salsera, al contrario tiene libre apertura para grabar en cualquier estilo musical.

“Desde pequeño mi sueño era ser cantante. Ese sueño sigue más vivo que nunca. Ojalá y con este sencillo la gente conozca un poco de mí. Grabé salsa porque es lo que me fascina, pero sé que puedo cantar otros géneros. Lo que deseo es que mi voz se escuche y la gente disfrute de la música”, puntualiza.