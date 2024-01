El decreto de la cantante, actriz y bailarina, Ana Isabelle para el recién comenzado 2024 es dar y recibir mucho amor, sumado a 12 meses de constante trabajo donde pueda combinar todas sus facetas artísticas.

El 2023 fue sumamente generoso a nivel profesional para la actriz puertorriqueña, quien tras casi una década viviendo fuera de Puerto Rico regresó a su patria precisamente para recibir el cariño de su gente y volver a plantar raíces al lado de su familia, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

Ese primer encuentro de amor lo vivirá el domingo, 18 de febrero cuando se presente en concierto en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. El espectáculo se había anunciado originalmente para enero, pero hubo un cambio de fecha. La cantante, que el año pasado presentó con éxito los sencillos “Hey” y “Ahé” comenzó esta semana los ensayos para su espectáculo con la ilusión y la apuesta de que “será un show nunca antes visto” al combinar todos sus talentos en escena.

PUBLICIDAD

“Decretamos que el 2024 va a traer más de lo que trajo el 2023 en la carrera profesional y por lo que estoy inmensamente agradecida de Dios. Lo otro que pido es mucho amor, aparte de lo bonito que está pasando en mi carrera a nivel musical, la actuación y el estreno (en mayo de 2024) de la serie que protagonicé en España... eso me tiene bien ilusionada, pues lo otro que deseo este año es que me traiga mucho amor. Amor de pareja, amor del público y amor de mi familia… que la gente que me ama me siga amando y que se añadan más”, peticionó Ana Isabelle al visualizar lo que le depara el nuevo año.

Su petición va a la par con la etapa que vive al radicarse en la isla y estar rodeada de su familia, -sin el frío de Nueva York-, y en vías de la preparación que realiza para que su espectáculo muestre cada uno de los caminos recorridos por la artista multidisciplinaria que no cesa de enfrentar desafíos y sumar proyectos. Ana Isabelle se describe como “Workaholic” y perfeccionista, por lo que en medio de las festividades navideñas que pasó en la isla, además de disfrutar de las tradiciones, comenzó a delinear lo que desea presentar en su concierto. Su meta es que su espectáculo sea inolvidable para sus seguidores.

“Terminé el 2023 en Nueva York haciendo teatro musical en Off Broadway y tengo una gran ilusión con mi concierto porque haré algo que no se ha hecho y es que voy a combinar todas mis facetas. Combinando mi música cuando tenía 17 años y saqué mis primeros discos hasta la música más reciente que fueron “Ahé” y la balada “Hey”. Quiero hacer un concierto apto para toda la familia, que puedas ir con tus hijos, con tu pareja y que puedas conocer más de mi historia. Mucha gente me conoce por diferentes facetas, pero todas las facetas en una no he tenido la oportunidad de presentarlas y eso es lo que me está dando este espectáculo. Es un show nunca antes visto y lo digo con mucho orgullo”, reveló la cantante a El Nuevo Día en medio de una sesión de fotos en la que optó por el look de jeans.

PUBLICIDAD

La cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabelle. (Nahira Montcourt)

Todo lo que es ella en el escenario

Ana Isabelle explicó que para presentar todo lo que es ella, el espectáculo será divido por etapas y para ello ha integrado a tres coreógrafos: Danny Lugo, Cristina Alejandra y Steven Rogers. Una de las etapas denominada, Vegas será para recordar su paso por la competencia televisiva “Mira quién baila” y donde habrá mucho baile de salón y callejero, junto a fusiones de ritmo.

Otro de los segmentos adelantó será al estilo del teatro musical de Broadway para transportar a la audiencia al género que Ana Isabelle domina y en el que se ha destacado por años.

Sin soltar prenda de qué artistas la van a acompañar, adelantó que “voy a tener colegas que admiro y que son y han sido bien importantes en el teatro musical en Puerto Rico y que nos ha representado aquí y afuera”.

“Ese segmento Broadway es para toda la familia si llevan a sus niños puedan cantar canciones de Broadway o de Ariel, la sirenita”, mencionó la cantante, cuyo director musical para el concierto es Jorge Laboy.

El año del pantallazo internacional

Con la misma ilusión, Ana Isabelle cuenta que lleguen los meses de mayo en adelante, ya que su rostro se verá en la pantalla española con el estreno de la serie “Marbella” junto al actor español Hugo Silva. Se trata de su primer protagónico en una producción española. Ana Isabelle le tiene mucha fe a ese proyecto y dependerá de lo que surja después de su transmisión para tomar una decisión de quedarse en Puerto Rico o tener que radicarse en otra parte. La serie se transmitirá por Movistar.

PUBLICIDAD

San Juan, PR. 9 de enero de 2024 -FLASH- Entrevista con cantante puertorriqueña Ana Isabelle sobre sus planes en este 2024. FOTO POR: nahira.montcourt@gfrmedia.com Nahira Montcourt (Nahira Montcourt)

“Por ahora me quedaré en Puerto Rico, lo bueno es que desde aquí también puedo trabajar y hacer audiciones; con la pandemia, todo cambió. Vamos a ver qué pasa después de la serie que estoy feliz porque el actor Hugo Silva está nominado a un Goya”, contó la actriz que también podrá ser vista en la pantalla grande con el estreno de la película “Killing Castro”.

La actriz recibió en noviembre de 2023 una llamada del director Eif Rivera para una audición de la película “Killing Castro” que protagoniza Diego Boneta, Al Pacino, Kiki Layne y Xolo Maridueña.

El filme, que se estrenará a mediados o a finales del año, cuenta la historia del fenecido presidente cubano Fidel Castro. Algunas de las escenas del filme se rodaron en Nueva York y Ana Isabelle fue parte del rodaje. Justo al llegar a Nueva York para la obra “Lone Star” de Off Broadway, con la que cerró el 2023 con su papel de “Elizabeth”, pudo hablar con el director puertorriqueño Eif Rivera y se integró al rodaje.

Ana Isabelle no tuvo que hacer audición, según contó, Rivera le comunicó que conocía su trabajo actoral y que entendía que ella podría interpretar a la amante de Castro, la agente “Marita Lorenz”.

“Esto surgió inesperadamente. Él me contacta, me explica que son tres escenas poderosas y que tengo la escena de apertura con Diego Boneta y me dijo: ¿te interesa? Y mi respuesta fue: ‘claro que me interesa, cuéntame más”, concluyó la actriz y cantante que aguarda con emoción sus apariciones en el cine y en las plataformas de contenido streaming.

Por último, la actriz además debutará en la pantalla de Disney Junior con la serie animada “Kindergarten”.

Los boletos para su concierto están a la venta en Ticketera.com.