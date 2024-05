Raymond Arrieta encuentra inspiración en “La casa de los famosos”

“Tengo que hablar del tema obligado que es La casa de los famosos. Es que son cosas que nos tocan de alguna manera a todos. Voy recopilando experiencias y escribiendo. La casa de los famosos tiene que estar porque es un fenómeno. Tuve que estudiarlo y meterme a los pubs para ver la gente, lo qué hablan y decían. Ver su comportamiento y porque pasa lo que pasa en el programa, porque yo no tengo tiempo de ver el programa, pero al asistir a estos lugares empiezas a entender un poco lo que sucede en el reality. Sé que la gente no quiere a Lupillo... Grabé un video ese día (en el 24 Market Place) que voy a presentar solamente en el show” explicó Arrieta, quien se confesó “team Maripily”, ya que confía que la empresaria ponceña resultará la gran ganadora el próximo 20 de mayo en la gala final del programa.

Los tres personajes de Arrieta hacen más de una década que no están juntos en un escenario y es que aunque el comediante no ha parado de hacer shows en la isla con otros artistas en piezas teatrales, al famoso payaso hacía mucho tiempo que no lo integraba a la televisión o al teatro.

“Hay una rutina de cómo ha tocado mi vida La casa de los famosos, hay otra de no tengo 60 años, de las compras, de la temporada de huracanes, de las mascotas y tengo un montón de cosas interesantes. Me encanta hacer reír a la gente y el apoyo que he recibido todos estos años puede ser porque uno es genuino, ser cómo uno es y hablar de las cosas que nos pasan a todos. He tenido la bendición que desde que hacía stand-up en el Viejo San Juan la gente me sigue y me apoyan”, mencionó.