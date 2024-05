12 debuts en Netflix y otros servicios de “streaming” en mayo de 2024

A medida que nos acercamos al verano, son muchas las series y películas, de los dinstintos servicios de contenido “streaming”, que han comenzado a estrenar un sinnúmero de producciones que brindarán muchas horas de entretenimiento a sus usuarios.

Como ocurre por lo regular, Netflix tendrá un sinnúmero de estrenos durante todo el mes de mayo, los cuales no se pueden incluir todos en Peacockeste artículo, que van dirigidos a una gran variedad de público. Específicamente, este mes tendrán el evento Netflix is a Joke Fest a principios de mes, donde ofrecerán contenido de comedia, con eventos en vivo de ‘stand up comedy’, entre otros.

A continuación, encontrarás también estrenos de otras empresas como Hulu, Peacock, HBO Max y Amazon Prime Video, entre otros.

A Man in Full

Estreno: 2 de mayo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Cuando el magnate inmobiliario de Atlanta, Charlie Croker (Jeff Daniels), se enfrenta a una repentina quiebra, los intereses políticos y empresariales chocan, mientras el empresario defiende su imperio de aquellos que intentan sacar provecho de su caída en desgracia.

The Idea of You

Estreno: 2 de mayo de 2024

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Basada en la aclamada novela de amor del mismo nombre, esta película se centra en Solène (Anne Hathaway), una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 años, el cantante principal de una popular banda musical. No pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables para su relación.

Turtles All The Way Down

Estreno: 2 de mayo de 2024

Plataforma: HBO Max

Formato: Película

Este filme dramático, pero a la vez jovial, aborda la ansiedad que podría sufrir una persona, a través de su protagonista de 17 años, Aza Holmes (Isabela Merced). Esta joven intenta ser una buena hija, una buena amiga y una buena estudiante, todo mientras navega por un aluvión interminable de pensamientos invasivos y obsesivos que no puede controlar.

The Tattooist of Auschwitz

Estreno: 2 de mayo de 2024

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

Basada en la popular novela del mismo nombre, esta es la poderosa historia de la vida real de Lale Sokolov (Jonah Hauer-King y Harvey Keitel), un prisionero judío al que se le asignó la tarea de tatuar números de identificación en los brazos de los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial.

The Contestant

Estreno: 2 de mayo de 2024

Plataforma: Hulu

Formato: Película

Una estrella de televisión japonesa que permanece desnuda en una habitación durante más de un año, con la tarea de participar en sorteos de revistas para ganar comida y ropa, genera innumerables preguntas sobre nuestra cultura de compartir demasiado. “The Contestant” narra la experiencia real de Tomoaki Hamatsu, apodado Nasubi, quien sin saberlo se convirtió en un caso de estudio extremo en la televisión japonesa en 1998.

Unfrosted

Estreno: 3 de mayo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Esta película, basada en hechos de la vida real, transporta al público al estado de Michigan, en 1963, cuando las empresas rivales, Kellogg’s y Post, compiten por crear un pequeño pastel que cambiará la cara del desayuno para siempre. Esta es una historia de ambición, traición y azúcar, protagonizada por Jerry Seinfeld, quien también dirigió la película, Melissa McCarthy, Christian Slater, Jim Gaffigan y Hugh Grant, entre otros.

Prom Dates

Estreno: 3 de mayo de 2024

Plataforma: Hulu

Formato: Película

Cuando tenían 13 años, las amigas Jess (Patty Guggenheim) y Hannah (Chelsea Handler), hicieron un pacto para tener el baile de graduación perfecto. Sin embargo, solo 24 horas antes del gran evento, todo se arruina cuando rompen con sus citas. Ahora tienen una noche para buscar nuevas citas y hacer realidad su fantasía.

Mother of The Bride

Estreno: 9 de mayo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Emma (Miranda Cosgrove), la hija de Lana (Brooke Shields), regresa del extranjero y suelta una bomba: se va a casar en Tailandia en un mes. Las cosas solo empeoran cuando Lana descubre que el joven (Sean Teale) que capturó el corazón de Emma es el hijo del hombre (Benjamin Bratt) que le rompió el suyo años atrás.

Bridgerton

Estreno: 16 de mayo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

“Bridgerton” regresa en su tercera temporada y muestra que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente ha renunciado a su antiguo enamoramiento por Colin Bridgerton (Luke Newton) después de escuchar sus palabras despectivas sobre su última temporada. Sin embargo, ha decidido que es hora de buscar un marido, preferiblemente uno que le proporcione suficiente independencia para continuar su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas. Pero al carecer de confianza, los intentos de Penélope en el mercado matrimonial fracasan espectacularmente.

The Beach Boys

Estreno: 24 de mayo de 2024

Plataforma: Disney+

Formato: Película

Esta es una celebración de la legendaria banda The Beach Boys, que revolucionó la música pop con su sonido armonioso y que personificó el sueño americano en California, cautivando a fanáticos de varias generaciones. El documental rastrea a la banda desde sus humildes comienzos y presenta imágenes nunca antes vistas y entrevistas completamente nuevas con miembros de la banda y otras luminarias del negocio de la música.

Atlas

Estreno: 24 de mayo de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En este filme de ciencia ficción, Atlas Shepherd (Jennifer López) es una brillante analista de datos con una profunda desconfianza hacia la inteligencia artificial, que se une a una misión para capturar a un robot con quien comparte un pasado misterioso. Sin embargo, cuando los planes salen mal, su única esperanza de salvar el futuro de la humanidad de manos de la inteligencia artificial es, irónicamente, confiar en dicha tecnología.

Jim Hensen Idea Man

Estreno: 31 de mayo de 2024

Plataforma: Disney+

Formato: Documental