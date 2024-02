14 estrenos en Netflix y otras plataformas de “streaming” en febrero de 2024

Aunque parezca mentira, febrero ya está aquí entre nosotros. Esto significa que durante las próximas semanas se estrenarán un sinnúmero de propuestas, tanto de largometrajes, series o documentales. Habrá de todo un poco, incluyendo producciones para los más jóvenes, como para adolescentes y, por supuesto, para los adultos. Te dejo con varias propuestas que darán mucho que hablar y que se seleccionaron entre más de 50 estrenos que habrá en el mes del amor y de la amistad.

Kings From Queens: The Run DMC Story

Estreno: 1 de febrero de 2024

Formato: Serie

Conoce de primera mano la historia de agrupación Run-DMC quienes se convirtieron en los reyes del hip hop en la década de 1980 y quienes sentaron las bases para lo que fue este ritmo de música en Estados Unidos. En la serie aparecen importantes artistas como LL Cool J, Ice Cube, Big Daddy Kane, Beastie Boys y Chuck D, entre muchos más.

The Tourist

Estreno: 1 de febrero de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Cuando un hombre (Jamie Dornan) se despierta en un paraje desierto en el centro de Australia y sin memoria, debe utilizar algunas pistas para descubrir su identidad antes de que su pasado lo alcance.

Mr. & Mrs. Smith

Estreno: 2 de febrero de 2024

Formato: Serie

Dos extraños solitarios (Donald Glover y Maya Erskine) consiguen un trabajo para una misteriosa agencia de espionaje que les ofrece una vida gloriosa de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una casa de ensueño en Manhattan. El truco: nuevas identidades en un matrimonio arreglado como el Sr. y la Sra. John y Jane Smith. Ahora casados, John y Jane emprenden una misión de alto riesgo cada semana y, al mismo tiempo, enfrentan una nueva etapa en su relación secreta.

Bosco

Estreno: 2 de febrero de 2024

Plataforma: Peacock TV

Formato: Película

No hay nada como “Bosco”, el thriller biográfico de la vida real, inspirado en una increíble fuga de prisión realizada por Quawntay “Bosco” Adams. Condenado a una larga condena de 35 años en máxima seguridad por posesión de marihuana para distribuirla, Adams se fugó brevemente en 2006, usando una conexión externa que había establecido con una mujer de Missouri. La película cuenta con las actuaciones de Aubrey Joseph, Nikki Blonsky, Tyrese Gibson, Theo Rossi, Thomas Jane y Vivica A. Fox, entre otros.

The Marvels

Estreno: 7 de febrero de 2024

Formato: Película

Carol Danvers (Brye Larson), también conocida como Capitan Marvel, ha reclamado su identidad del tiránico Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero unas consecuencias no deseadas hacen que Carol cargue con un universo desestabilizado y lo que provoca una serie de situaciones increíbles.

One Day

Estreno: 8 de febrero de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Esta serie narra la historia de Emma Morley (Ambika Mod) y Dexter Mayhew (Leo Woodall) quienes, el 15 de julio de 1988, la noche de su graduación, hablan por primera vez. A la mañana siguiente, toman caminos separados, sin saber qué les depara por los próximos años. “One Day” es una historia de amor que abarca décadas y está basada en el “bestseller” mundial de David Nicholls.

Upgraded

Estreno: 9 de febrero de 2024

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Ana (Camila Mendes) es una becaria ambiciosa que sueña con una carrera en el mundo del arte, mientras intenta impresionar a su exigente jefa Claire (Marisa Tomei). Cuando la suben a primera clase en un viaje de trabajo, conoce al atractivo Will (Archie Renaux), quien confunde a Ana con su jefa, una mentira piadosa que desencadena una glamorosa serie de eventos, romance y oportunidades, hasta que su mentira amenaza con salir a la luz.

Lover, Stalker, Killer

Estreno: 9 de febrero de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

Esta historia reúne hábilmente las piezas de una alucinante historia real de acoso, engaño digital y asesinato en Estados Unidos. Basado en una historia de la vida real, este documental utiliza entrevistas con los involucrados, incluidos los agentes del orden que resolvieron el caso, junto con vívidas recreaciones que llevan a los espectadores a la tensión y la paranoia de la pesadilla de cuatro años que tuvo un hombre llamado Dave.

Players

Estreno: 14 de febrero de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

En esta comedia romántica está llena de enredos y muchas risas. Está protagonizada por Gina Rodríguez y Damon Wayans Jr., y narra a este grupo de amigos que se inventan una serie de ‘actuaciones’ para conquistar a hombres o mujeres que les atraigan. Todo cambia, cuando las reglas de juego se alteran un poco.

This Is Me... Now: A Love Story

Estreno: 16 de febrero de 2024

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

Junto al director Dave Meyers, Jennifer López creó una odisea cinematográfica basada en la narrativa, impregnada de narraciones mitológicas y curación personal. Junto con su primer álbum de estudio en una década, este filme lleno de música muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Está repleto de trajes espectaculares, coreografías impresionantes y cameos de un sinnúmero de estrellas.

Oppenheimer

Estreno: 16 de febrero de 2024

Plataforma: Peacock TV

Formato: Película

Esta película, que lidera las nominaciones de los premios Oscar con 13 (incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor), está protagonizada por Cillian Murphy y cuenta con brillantes actuaciones como las de Robert Downey Jr., Emily Blunt y Florence Pugh, entre otras. Cuenta la historia detrás de la creación de la primera bomba atómica en la historia, un proyecto liderado por el científico J. Robert Oppenheimer.

Constellation

Estreno: 21 de febrero de 2024

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

“Constellation” está protagonizada por Noomi Rapace, como Jo, una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que faltan unas piezas clave de su vida. La aventura espacial llena de acción es una exploración de la parte oscura de la psicología humana y la búsqueda desesperada de una mujer por exponer la verdad sobre la historia oculta de los viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend

Estreno: 21 de febrero de 2024

Plataforma: Apple TV+

Formato: Serie

Sigue el viaje épico de esta leyenda del fútbol a través de cinco Copas del Mundo de la FIFA en las que participó en su carrera, culminando con el triunfo de 2022. A medida que avanza la carrera por el campeonato, Lionel Messi comparte algunas de sus reflexiones más personales: sobre su carrera en la selección nacional y los desafíos que ha enfrentado en su vida.

Avatar The Last Airbender

Estreno: 22 de febrero de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie