La conexión que siente la cantante española Ana Torroja con su público en un escenario solo es comparable con el reencuentro de una pareja o de un amigo que se ama con intensidad.

Para la veterana artista madrileña el escenario por más de 40 años ha sido su amor eterno y no conoce otra fuerza mayor que la que experimenta al cantar en directo a un púbico y recibir esa “retroalimentación” que la hace sentirse viva, vigente y con mil razones para seguir interpretando.

Validar ese amor fue el resultado de enfrentar una pausa obligatoria de casi dos años provocada por la pandemia de COVID-19.

“Ese tiempo de casi dos años fuera de todos los escenarios fue volver a recuperar el amor que tengo a los conciertos en vivo. A tener esa retroalimentación. No hay nada comparable con lo que siento al estar en directo y sentir esa poderosa energía que se da entre el público. La pandemia me hizo reconocer cuánto amo el escenario y cuánto lo extrañé. Es reencontrarte con ese amor de una pareja o de un amigo que hace mucho uno no ve, pero el amor sigue intacto. Me emocioné mucho cuando volví al escenario después de estar en pausa”, sostuvo la estrella internacional en entrevista telefónica desde México, donde reside hace siete años.

Precisamente la gira musical de la madrileña se titula “Volver” por el significado que para ella ha tenido su regreso a los conciertos en directo. La artista comenzó su gira en el 2021 España y ha podido recorrer varios países de América Latina en lo que va del 2022. Se ha ido adaptando a las diferentes modalidades y restricciones de cada país en relación al COVID-19 por lo que ver a una audiencia con mascarilla se la hecho común, igual para ella lo importante es que canten y se disfruten el concierto.

Con su espectáculo de la gira “Volver” llegará el viernes a la nueva sala del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T Mobile para reencontrarse con sus fanáticos puertorriqueños con los que estableció una relación desde la recordada agrupación Mecano.

De la isla, Torroja solo tiene recuerdos lindos de personas que “tienen un ADN musical”, comentó la voz “Hijo de la luna”.

La artista afirmó que los puertorriqueños son una audiencia que sabe disfrutarse la música a cabalidad y que se trata de un “público con mucha energía”.

“No recuerdo el tiempo exacto que no voy. Sé que van muchos años. Soy muy mala para las fechas, pero extraño mucho a Puerto Rico. Es un público muy entregado y que vive la música profundamente. Estoy ansiosa por estar con ellos este viernes, ya hace un largo tiempo”, precisó la artista que tenía pautado un concierto en el 2020 en Puerto Rico y que fue aplazado por la pandemia.

La cantante no se presenta en concierto en la isla desde el 2017. Su espectáculo fue en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y para sus fanáticos boricuas fue una velada inolvidable.

Torroja se propone repetir esa magia musical con un repertorio que incluye los éxitos de Mecano sumado a temas de su carrera en solitario y su más reciente producción “Mil razones”.

Explicó que al tener una longeva carrera musical lo más difícil es la selección de temas para sus conciertos. Su deseo siempre es complacer a la audiencia es por ello que integró lo que ella nombra “un añadido” que es una sección para complacer peticiones del público e interpretarlas en directo. En sus espectáculos esas peticiones se dan al final del show.

“Me encanta la magia que se ha creado en este añadió porque al final las personas se van cantando mis canciones. Es una de mis partes favoritas del directo y me fascina el intercambio. Es un método de conexión directa. Mi carrera la veo desde la gratitud y el privilegio de lo que la música le ha dado a mi vida y lo que los fans me han dado”, añadió la artista considerada un ícono del pop en español.

Por lo pronto la artista no pudo precisar si se quedaría más días en Puerto Rico una vez se presente en concierto, pero al analizar el calendario sostuvo que con toda probabilidad extendería su estadía en la isla.

La cantante continuará su gira por Perú, Colombia y varias ciudades de Estados Unidos.