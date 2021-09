Luego del lanzamiento de su segunda producción, “Sentir no es del tiempo” (2020) y tras la publicación de su primer libro, “Lo que no fue canción”, la cantautora puertorriqueña Andrea Cruz regresa a la música con el nuevo sencillo en promoción “Cuadrado no es”.

El tema, que ya se se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales, es el preámbulo del nuevo acercamiento sonoro de la joven intérprete. En este caso, la artista busca hacer una introspección desde la relajación y diversión sobre esas creencias que se nos han impuesto durante nuestra vida, para así “mover nuestras perspectivas”.

En “Cuadrado no es”, Andrea hace alusión a paradigmas sociales y nos invita a abandonar nuestras comodidades y mecanismos programados. Valiéndose de un sonido clásico de los 80, la artista contó nuevamente con la colaboración del productor Rafa Rivera para este refrescante tema donde vuelve a defender su acento y narrativas, como bien se indicó en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El tema, según la cantautora, “quiere que a través del ritmo entendamos que hay cosas que no tienen razón de seguir sosteniéndose porque atentan a la vida de otros, porque no apoyan a nuestros entornos, porque son apegos no saludables”.

El sencillo está acompañado de un casual vídeo -que estrena este miércoles- creado por la propia artista en colaboración con varias compañeras mientras residía en North Adams, Massachusetts, donde participó de la residencia artística en el reconocido museo MASS MoCA durante el pasado mes de julio de 2021. El vídeo musical de “Cuadrado no es” se desarrolla a través de una lógica de compartir entre nacionalidades. La artista junto a Jude, de nacionalidad china y Sam, judía provenientes de experiencias de vida completamente distintas se encuentran bailando “hula hoop” en distintos lugares de la ciudad de North Adams, donde se conocieron.

Con este nuevo sencillo la cantante da un primer sabor de lo que será su próxima producción, a la vez que anuncia a sus seguidores a seguir sus pasos, pues se acerca una celebración durante los próximos meses que conmemora la música y el esfuerzo de una propuesta musical puertorriqueña independiente.

Andrea Cruz se ha destacado en la escena musical puertorriqueña, resaltando la belleza y la introspección a través de sus letras y composiciones. Con ellas ha conformado dos discos, presentándose en plataformas internacionales tales como SXSW, Tiny Desk NPR, LAMC entre otros.