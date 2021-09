Luquillo - En una imagen muy distante al icónico callejón de la comunidad Trastalleres en Santurce, encontramos al cantante Andy Montañez.

Sentado en una butaca de azul y crema, con la puerta de madera abierta y en medio de la frescura de la naturaleza y paz que se respira al vivir cerca de la “falda” del Bosque Nacional El Yunque, el cantante recibió a El Nuevo Día en su hogar, ubicado en los terrenos de la Hacienda Carabalí.

La voz de “Casi te envidio” abrió las puertas de su hermosa residencia campestre para mostrar dónde encontró serenidad durante el encierro provocado por la pandemia y la paralización de la industria del entretenimiento ante la crisis de salud.

Un Andy más pausado en su hablar, pero igual de entusiasta y jovial brincó del asiento para abrazarnos y dejarnos saber que en tiempos de pandemia, él sigue abrazando y besando a las personas, porque si dejara de hacerlo se cancelaría él mismo.

Andy no puede negarse a su esencia, a ser el amigo cuya compañía todos disfrutan, ya sea desde un escenario, la Esquina Watusi o, como en este caso, cercano a los establos. Así, precisamente es que quiere que lo recuerden cuando no esté en el plano terrenal, como ese amigo incondicional que disfrutó la música a plenitud y que amó a su patria con vehemencia.

“Me gustaría que me recordaran como el amigo de todos. Como decía un conocido mío ‘Puerto Rico kissing machine’. A mí me gusta besar, abrazar, apretar y aunque en la pandemia te digan que no lo puedes hacer lo voy a seguir haciendo porque esa es mi forma de ser. Si yo no hubiese sido cantante, me hubiese gustado ser abogado, pero solo para defender a los que no tienen posibilidades y a las personas menospreciadas, que no tengan dinero”, sostiene el eterno “Niño de Trastalleres”.

Hace más de 20 años que el cantante adquirió un terreno en la zona que se destaca por las caballerizas dentro de las residencias.

En el pasado, el sonero tuvo caballos, pero ya no. De igual forma, conserva el establo en el patio de su casa. Fue su hermano Eduardo, quien construyó la residencia en cemento y madera. La construcción no fue inmediata se hizo en fases. Es una residencia muy sólida y el huracán María no le causó daños a la estructura.

Residencia de Andy Montañez.

La residencia campestre siempre fue su refugio para bajar revoluciones. Tanto él como su familia la visitaban con regularidad. Impulsados por la crisis de salud global y la pandemia, Andy y su esposa Xiomara Acuña decidieron el año pasado de mudarse por completo al campo en busca de un espacio más cómodo y tranquilo para pasar los días de encierro.

“Esta pandemia no ha sido fácil, pero gracias a mi esposa que me ha apoyado en todo no me he sentido tan distante en el encierro. Lo otro es mi madre, esas dos mujeres son mis pilares y desde este patio que uno ve El Yunque tan cerca... pues he encontrado paz”, afirma el artista al caminar por uno de los balcones donde se acomodan sus tres perros.

La casa del salsero es similar a un museo, lleno de memorabilias, pinturas, reconocimientos, serigrafías, esculturas, fotografías, instrumentos y nuestra monoestrellada que detallan la trayectoria artística de más de seis décadas.

Sus dos patrias: la primera, su amado Puerto Rico y, la segunda por adopción, Venezuela, también están presentes en muchos de los objetos en el hogar.

Su esposa, quien es venezolana, es la que ha hecho que cada detalle sobresalga en la residencia. Ella recuerda los nombres y los momentos específicos de cuándo le regalaron cada obra al artista. La presencia de toda la familia de Andy se evidencia en las paredes y en los rincones de la casa. En especial, las vivencias con su fenecido padre Andrés Montañez, quien lo acercó a la bohemia y a los boleros que ama interpretar. La guitarra de su progenitor se ubica en uno de los rincones de la sala, al otro lado se encuentra la suya. Ambas guitarras son uno de los grandes tesoros del cantante.

Casa de Andy Montañez.

La mayoría de las cosas que adornan el espacio son regalos de fanáticos y amigos que le responden su grandeza artística y lo denominan uno de los querendones de Puerto Rico.

¿Eres consciente de cuánto la gente te quiere?, pregunta El Nuevo Día.

“No sé... Sé que la gente me quiere y me lo expresan de muchas formas. Uno va caminando y se encuentra con gente joven que no te han seguido desde siempre en la música y te abrazan con tanto amor. Hay una foto de una niñita en el barrio (Trastalleres) abrazándome y pienso que esas cosas uno se las gana”, sostiene el sonero no sin antes aclarar que sin el amor del público no estuviera activo en la música.

Andy comenzó a cantar desde muy pequeño gracias a su madre Celina Rodríguez, -hoy con 101 años-, que lo llevaba al radio teatro de WKAQ para participar del concurso que realizaba Rafael Quiñones Vidal.

El cantante recuerda con precisión la ruta que tomaba de la mano de su madre para llegar a la emisora radial en San Juan. La repasa y sonríe para soltar: “Lo que yo soy, lo que he podido hacer como artista, se lo debo a mi madre. Todo fue por ella. Es la persona que más admiro en este mundo. Es mi inspiración”, menciona el artista que es el mayor de los 18 hijos que tuvo doña Celina.

De su madre añade que aunque se mudó para el campo en Luquillo, la visita a su casa en la comunidad santurcina es obligada. Doña Celina no está sola. Siempre está acompañada por algunos de los hermanos del artista que la ayudan en el hogar.

“Mami está con la mente clara y va estar en primera fila como de costumbre en el concierto. Ella es mi fanática número”, enfatiza la voz de “Un verano en New York”.

El concierto en el Centro de Bellas Artes

El cantante se refiere a su regreso a los escenarios el próximo domingo, 3 de octubre a las 6:00 p.m. en la Sala de Festivales Antonio Paoli en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El artista presentará el concierto “El Niño de Trastalleres” en el que repasará su trayectoria artística que incluye desde su paso por El Gran Combo de Puerto Rico, por Dimensión Latina y el desarrollo de su orquesta hasta el presente.

Andy ve con buenos ojos la reapertura de los teatros y coliseos en la isla, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para evitar mayores contagios. Entiende que todas las producciones en la isla han establecido excelentes protocolos.

“La gente está deseosa de volver a bailar y cantar. Estoy seguro que vamos a salir de esto después que se tomen las medidas correctas los espectáculos van a continuar. Estoy loco por cantar en mi patria, con mi gente. Igual, Colombia es uno de los mercados que más llama para nosotros. La gente joven recibe la música de la salsa y la consumen más que otros géneros. Por eso nos quieren tanto. En mi caso tengo que reconocer que siempre me he sentido amado en mi país y en otras partes”, afirma el ganador del Grammy a la Excelencia Musical.

El concierto en el Centro de Bellas Artes es muy especial para el artista que asegura que su estado de salud está muy bien.

La voz de “Las hojas blancas” desea tener un encuentro “lindo con los músicos y con nuestra gente, después de este tiempo que ha sido muy duro”.

El espectáculo también tendrá su momento para conectar y honrar la vida de su hijo Andicito, quien falleció en julio del 2019 en una residencia en Trastalleres en Santurce. Desde entonces, cada vez que Andy sube a un escenario guarda con respeto su espacio en la orquesta.

El salsero coloca un retrato de su hijo frente a un micrófono y separa el espacio que Andicito tuvo en la orquesta. El dolor de la sorpresiva muerte de su primogénito está latente en la vida del sonero y, al hablar de su hijo, su mirada entristece con los ojos aguados. Aún así, Andy procura recordar los mejores momentos que ha pasado en familia, junto a todos sus hijos Harold, Liza, Andicito, Alfredo y Andrea.

“Él siempre va estar conmigo. Lo siento siempre”, afirma.

De su época en la llamada “Universidad de la salsa”, Andy solo tiene palabras de agradecimiento para el fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier.

Verlo en los escenarios a sus 95 años, como sucedió hace dos semanas en el Coca-Cola Music Hall, le enorgullece ante la admiración que le profesa.

“Rafa fue mi apoyo. Fue él que me llevo de la mano y siempre me apoyó. Somos compadres. Es el padrino de Liza y siempre voy a estar agradecido con Rafa”, revela el artista que describe a sus excompañeros de los “Mulatos del sabor” como “mis hermanos”.

De ese clan salsero guarda una estrecha relación con Charlie Aponte. De igual forma, mantiene una amistad con Ismael Miranda a quien le desea una pronta recuperación que le permita volver a unir sus voces en un escenario, como lo hicieron en el pasado con las producciones “Románticos de siempre” y “Eternos enamorados”.

Previo a la pandemia, Ismael y Andy se disponían a realizar un espectáculo, pero un percance de salud de “El niño bonito de la salsa” impidió la presentación. Ismael se recupera luego de sufrir un derrame cerebral.

¿Qué pendientes te quedan por cumplir?, pregunta El Nuevo Día.

“Un proyecto de boleros que cantó Ismael Rivera. Ismael siempre lo hemos reconocido como salsero y rumbero. Pero hay muchos boleros que cantó Ismael que me encantaría darle voz nuevamente. Lo tengo en mente y con un pianista se puede hacer. Boleros que cantó Ismael, así yo lo llamaría”.

¿En algún momento, has pensado en el retiro?

“Uy no. ¿Para qué? Mira a Quique Lucca (falleció a los 103 años)”.

¿O sea, te gustaría estar hasta el final con las botas puestas?

“Con las botas o con unas chancletas… (ríe a carcajadas). No es que quiera estar siempre en un escenario, pero cuando tenga la oportunidad de hacerlo lo voy a hacer”.