Hace seis años el músico y compositor puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña recibió una de las mayores alegrías de su vida cuando su nieto menor, Santiago Peña, entonces de cuatro años, le dijo que quería que Los Reyes Magos le trajeran un violín.

Su deseo fue concedido, y desde entonces, el niño -hoy de 10 años- no se ha despegado de este instrumento de cuerdas que también tocó su tatarabuelo. De esta manera, Santiago Peña se convirtió en la quinta generación musical de su familia, algo que llena de gran orgullo a su abuelo, quien lo guía con cariño.

“Lo más que me tocó en su momento fue que nació de él, nadie le dijo ‘quiero que estudies música’, fue una cosa espontánea. Y escoger un instrumento como el violín que realmente era el instrumento de su tatarabuelo, para mí fue una sorpresa inmensa porque lo que ha visto en su familia son trompetas, saxofones y piano”, expresó recientemente Cucco Peña.

PUBLICIDAD

El también director tuvo la oportunidad de presentar a su nieto esta semana durante la presentación de la nueva programación de la emisora de WIPR, Allegro 91.3 FM, donde el pequeño de los Peña interpretó algunas piezas variadas en violín. El compositor sostuvo que la vida de Santiago y de toda su familia inmediata se ha enriquecido enormemente desde que empezó a interpretar el violín a los cuatro años a través del Método Suzuki.

“La verdad fue que a los tres años él pidió un violín, pero como era tan pequeño no le hicimos caso porque no pensamos que a esa edad fuese algo que él quisiese de verdad, pero luego cuando llegó la Navidad que lo pidió como un regalo de Reyes, supimos que había algo”, relató Lilly De Jesús, madre del menor, cuyo padre es Gabriel Peña, quien se dedica a la ingeniería de sonido.

Actualmente, Santiago toma clases privadas con el violinista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Francisco Jiménez, quien le comentó recientemente al maestro Peña que su nieto tiene un futuro prometedor si continúa practicando y dedicado a su instrumento.

“Es muy talentoso”, confesó el orgulloso abuelo, quien cada vez que puede, acompaña a su nieto en el piano mientras toca el violín.

Santiago, por su parte, dijo que le gusta mucho su instrumento porque “suena bonito”, y que su deseo es seguir tocando, “aunque también me gustaría ser un ingeniero mecánico”. De su abuelo, solo tiene palabras de elogio, y afirmó que disfruta mucho de su compañía.

PUBLICIDAD

Santiago Peña tiene diez años y estudia violín con el músico Francisco Jiménez, violinista de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Me gusta hacer muchas cosas con él y me divierto mucho con él, cuando tocamos juntos y cuando vamos a la playa”, compartió el jovencito.

Cucco Peña, quien tiene siete nietos, señaló que la mayoría de su familia, incluyendo todos sus hijos, tienen algo que ver con la música, sea porque la practican de manera profesional o por puro entretenimiento.

El compositor afirmó que en su caso fue su madre la que cultivó en él la pasión musical, ya que su padre no quería que siguiera sus mismos pasos en la música.

“Empecé en la música a los 11 años. Lo que pasa es que, en Puerto Rico, así como en Latinoamérica, cuando un muchacho les dice a sus papás ‘yo quiero ser músico’, eso es como un pecado. En mi casa fue peor porque sabían lo sacrificado que era el mundo de las artes en general y mi papá quería que tuviéramos una vida más segura y más fácil, por eso no quería que me dedicara a la música. Yo estudié porque mi mamá me puso a estudiar a escondidas de mi papá en una banda que había en el colegio. Así que gracias a esa mujer independiente y brava que me salvó la vida”, relató, quien estudió interno en el Colegio San José, donde formó parte de la banda.

Claro está, una vez su padre lo vio con la trompeta en mano y se percató de que no había vuelta atrás, se convirtió en su mentor y lo acogió bajo su ala. Esa educación que recibió de su progenitor, así como en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, fue clave para llegar al nivel alcanzado.

PUBLICIDAD

“Papi se enteró cuando ya llevaba más de un año estudiando. Como estaba de interno en el colegio pues no se enteraba, pero un día, cuando me cansé de esconderme llegué con la trompetita a casa y dijo: ‘ay, Dios mío, lo perdimos’. A partir de ahí se convirtió en mi maestro principal. Cuando vio que el nene prometía dijo ‘vamos a salvarlo’”, rememoró con una amplia sonrisa.

Ese apoyo que recibió de sus padres es el mismo que hoy le ofrece al menor de sus nietos, a quien le enseñó que la música es una sola y que es de gran beneficio para la vida.

“La música ha sido para la familia Peña, ya por cinco generaciones, el centro de la familia y la manera de ganarnos la vida. Desde mi abuelo en Humacao, mi padre, sus hermanos, mis tíos, mi generación, mis hijos y ahora mis nietos, todos de alguna manera u otra hemos abordado la música, sea como ejecutantes, como compositores, arreglistas, productores. Desde muy pequeños se nos inculcó este amor y este respeto por la música por todo lo que aporta a nuestras vidas y eso es lo que trato de enseñarle a Santiago”, precisó con orgullo.