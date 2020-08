A la veterana actriz Ángela Meyer no le agradó en lo absuluto que la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) reconociera este año al cantante del género urbano Bad Bunny como “Compositor del año”.

Ella no es la única que ha expresado molestia ante la situación. Su colega y amiga, Sharon Riley, tampoco aprobó la distinción. Incluso, la hija de la destacada poeta y compositora Sylvia Rexach, decidió contactar a ASCAP para averiguar de qué manera podía retirar del catálogo de la organización el repertorio de su madre, a quien se le reconoce como una de las grandes figuras de la canción de Puerto Rico. El representante de de la organización que atendió su llamada no sabía quién era la afamada bolerista puertorriqueña.

El artista urbano no ha emitido ninguna declaración ante esta controversia. (NBC)

Las actrices tuvieron una conversación de amigas sobre este tema que Meyer, ante su disgusto, compartió en las redes sociales.

Este diario contactó a Riley para que contara a qué respondió su decisión y en qué quedó su conversación con ASCAP. Sin embargo, la actriz prefririó no hacer expresiones debido a que se considera una persona “muy privada” y no desea seguir dándole exposición al asunto.

Las expresiones de Meyer, quien hoy cumple 73 años, fueron las siguientes:

“Ay Manuel! Ante el premio otorgado a Bad Bunny como compositor del año por la canción? que su lirica? Dice: Si tu novio no te mama el cu.., ven a casa que yo te lo mamo” mi hermana de la vida Sharon Riley llamó a las oficinas de ASCAP para cancelar el acuerdo, que por mas de 50 años tienen de manejar los derechos de autor de su madre, la compositora Sylvia Rexach. Con toda razón, la autora de Olas y Arenas, debe estar retorciéndose en la tumba! Pues a la llamada de Sharon le atendió un tal Manuel. En la conversación, siempre tratandola de dama, le dijo entre otras cosas que él no sabía quien era Sylvia Rexach. Y posteriormente le explicó a Sharon que las personas de aquella época no pueden entender la “nueva lírica” que la juventud escucha. Esa nueva forma de expresarse” Demás esta decirles que Sharon le dio una clase básica sobre composición, líricas, métrica, etc... esas palabras que Manuel dice como papagayo y que desconoce. Esto lo deduzco yo, porque si para Manuel, Bad Bunny reune todas las exigencias o cualidades que debe tener un compositor, presumo que, salvando la brecha generacional que nos separa, está en el trabajo equivocado ( manera educada de enviarlo al mástil mas alto del barco) Bravo por Sharon, por la dignidad que siempre tiene por Norte. ASCAP no se merece tener ni la música de Sylvia Rexach, ni la de tantos grandes compositores que honran nuestra tierra. Benito de Jesús, Rafael Hernandez, Pedro Flores, Juan Morel Campos, Guillermo Venegas Lloveras, Tite Curet Alonso, Bobby Capó, Antonio Cabán Vale, Tito Henríquez, Loubriel, Puchi Balseiro, Ramito, Masso Rivera, sigo? A ellos les pido perdón y a Bad Bunny le sugiero, que si respeta esta tierra, devuelva el premio, porque para compositor tendría que volver a nacer”.

El escrito de Meyer continúa: “Nota aclaratoria: No justifico las ayudas a través de su fundación Bad Bunny. Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mia. Me expliqué?”

Otras críticas hacia la designación de Bad Bunny trascendieron anteriormente cuando la cantante venezolana Karina puso en entredicho que los temas del “Conejo malo” sean considerados composiciones que valga la pena resaltar de la manera que lo hizo ASCAP. Ante la desaprobación de algunos, la entidad aclaró que el premio al “Compositor del año” no reconoce el talento de un artista para escribir canciones sino distinguir al que más popularidad logre a través de ellas. Este fue el caso de Bad Bunny.

Al momento el llamado “Conejo Malo”, no ha emitido ninguna reacción mediante comunicado de prensa o a través de sus redes sociales.